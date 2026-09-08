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Навигатор Navitel G550 Moto купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Навигатор Navitel G550 Moto

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Навигатор Navitel G550 Moto - фото 1
Навигатор Navitel G550 Moto - фото 2
Навигатор Navitel G550 Moto - фото 3
Навигатор Navitel G550 Moto - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Навигатор автомобильный
  • Навигатор Navitel G550 Moto - фото 1
  • Навигатор Navitel G550 Moto - фото 2
  • Навигатор Navitel G550 Moto - фото 3
  • Навигатор Navitel G550 Moto - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
11 230 руб.  12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151983
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигатор автомобильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Навигатор Navitel G550 Moto

Мотонавигатор NAVITEL G550 — устройство на базе надежной операционной системы Windows CE 6.0 c расширенным пакетом предустановленных карт. Его особенностью является яркий сенсорный экран, реагирующий на прикосновения в перчатках. Ударопрочный, водо- и пыленепроницаемый GPS-навигатор можно использовать при любых погодных условиях. На NAVITEL G550 установлены карты 47 стран. Пакет карт включает все страны Европы, а также Россию, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в навигатор интегрирована база POI, которая содержит более 5 миллионов Полезных объектов инфраструктуры. Для использования офлайн карт не требуется соединения с Интернетом.

Видео:

Видеообзор на Навигатор Navitel G550 Moto

Видеообзор Навигатор Navitel G550 Moto

Отзывы о товаре Навигатор Navitel G550 Moto




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигатор автомобильный
Страна производитель
Китай
Описание
Мотонавигатор NAVITEL G550 — устройство на базе надежной операционной системы Windows CE 6.0 c расширенным пакетом предустановленных карт. Его особенностью является яркий сенсорный экран, реагирующий на прикосновения в перчатках. Ударопрочный, водо- и пыленепроницаемый GPS-навигатор можно использовать при любых погодных условиях. На NAVITEL G550 установлены карты 47 стран. Пакет карт включает все страны Европы, а также Россию, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в навигатор интегрирована база POI, которая содержит более 5 миллионов Полезных объектов инфраструктуры. Для использования офлайн карт не требуется соединения с Интернетом.

Видео:

Видеообзор на Навигатор Navitel G550 Moto

Видеообзор Навигатор Navitel G550 Moto

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Навигатор Navitel G550 Moto - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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