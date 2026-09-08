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Характеристики
Тип товара
Навигатор автомобильный
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
480x272
Объем встроенной памяти, Гб
4
Оперативная память
128 Мб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151980
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автомобильный держатель на лобовое стекло, автомобильное зарядное устройство, кабель Mini-USB, стилус, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
480x272
Тип дисплея
цветной
Сенсорный экран
да
Тактовая частота
800
Операционная система
Windows CE
Объем встроенной памяти, Гб
4
Оперативная память
128 Мб
Поддержка карт памяти
microSD
GPS-приемник
Да
FM-модулятор
Да
MP3-плеер
Да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Выход на наушники
Да
USB
1 шт
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
950 мА*час
Длина
133
Ширина
128
Толщина
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
480
Описание товара Навигатор Navitel C500
Надежный навигатор с сенсорным 5-дюймовым экраном и предустановленной картой России. Устройство комплектуется удобным креплением на лобовое стекло и автомобильным зарядным устройством. Навигатор быстро устанавливает связь со спутниками GPS и стабильно поддерживает ее во время поездки. Для работы устройства не требуется соединения с Интернетом, что помогает существенно сэкономить расходы на мобильный трафик. Автонавигатор NAVITEL C500 работает на базе стабильной операционной системы Windows CE. На устройстве предустановленна программа Навител Навигатор, которая быстро осуществляет поиск нужного объекта в базе адресов. Пользователям доступны и другие виды поиска: по координатам, ближайшим и «любимым» местам, непосредственно на карте. В большинстве случаев, на построение маршрута уходят доли секунды. Навител Навигатор предлагает пользователю три альтернативных маршрута для выбора оптимального пути. На навигаторе NAVITEL С500 установлена подробная карта России. Карта содержит актуальную информацию о дорожной сети и инфраструктуре населенных пунктов. По мере движения водитель получает голосовые и визуальные подсказки о скоростном режиме, опасных участках, предстоящих маневрах и необходимости перестроиться в другую полосу. В навигатор интегрирована база Полезных объектов инфраструктуры – заправок, гостиниц, банкоматов, культурных и административных объектов.
автомобильный держатель на лобовое стекло, автомобильное зарядное устройство, кабель Mini-USB, стилус, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
480x272
Тип дисплея
цветной
Сенсорный экран
да
Тактовая частота
800
Операционная система
Windows CE
Объем встроенной памяти, Гб
4
Оперативная память
128 Мб
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
GPS-приемник
Да
FM-модулятор
Да
MP3-плеер
Да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Выход на наушники
Да
USB
1 шт
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
950 мА*час
Длина
133
Ширина
128
Толщина
13
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный навигатор с сенсорным 5-дюймовым экраном и предустановленной картой России. Устройство комплектуется удобным креплением на лобовое стекло и автомобильным зарядным устройством. Навигатор быстро устанавливает связь со спутниками GPS и стабильно поддерживает ее во время поездки. Для работы устройства не требуется соединения с Интернетом, что помогает существенно сэкономить расходы на мобильный трафик. Автонавигатор NAVITEL C500 работает на базе стабильной операционной системы Windows CE. На устройстве предустановленна программа Навител Навигатор, которая быстро осуществляет поиск нужного объекта в базе адресов. Пользователям доступны и другие виды поиска: по координатам, ближайшим и «любимым» местам, непосредственно на карте. В большинстве случаев, на построение маршрута уходят доли секунды. Навител Навигатор предлагает пользователю три альтернативных маршрута для выбора оптимального пути. На навигаторе NAVITEL С500 установлена подробная карта России. Карта содержит актуальную информацию о дорожной сети и инфраструктуре населенных пунктов. По мере движения водитель получает голосовые и визуальные подсказки о скоростном режиме, опасных участках, предстоящих маневрах и необходимости перестроиться в другую полосу. В навигатор интегрирована база Полезных объектов инфраструктуры – заправок, гостиниц, банкоматов, культурных и административных объектов.
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