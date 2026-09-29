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Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001

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Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001 - фото 1
Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
резак
Возможности
фиксация шпинделя, поддержание постоянных оборотов под нагрузкой, блокировка кнопки включения
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 об./мин.
Потребляемая мощность
300
  • Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001 - фото 1
  • Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140947
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
резак
Возможности
фиксация шпинделя, поддержание постоянных оборотов под нагрузкой, блокировка кнопки включения
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 об./мин.
Потребляемая мощность
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х19
Вес, кг.
3.2

Описание товара Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001

Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 представляет собой резак, работающий от бытовой электросети. С его помощью производится большой спектр отделочных работ, таких как резка различных материалов, шлифовка, полировка, зачистка поверхностей и т. п. Удобная форма способствует комфортному использованию инструмента, функция блокировки пусковой клавиши освобождает пользователя от необходимости постоянно держать палец в напряжении. Широкий диапазон частоты колебаний шпинделя позволяет легко настроить многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 под конкретный материал и в соответствии с видом проводимых работ.

Особенности и преимущества:

  • Ползунковый переключатель обеспечивает простоту управления инструментом;
  • Для предохранения инструмента от перегрева предусмотрена встроенная вентиляция;
  • Оптимальная передача мощности к оснастке осуществляется за счет наличия 3D-патрона;
  • На рукоятке имеется мягкая накладка;
  • Простая замена угольных щеток при износе, благодаря легкому доступу к ним.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28;
  • Погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001

Видеообзор Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001



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Отзывы о товаре Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
резак
Возможности
фиксация шпинделя, поддержание постоянных оборотов под нагрузкой, блокировка кнопки включения
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 об./мин.
Потребляемая мощность
300
Страна производитель
Китай
Описание

Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 представляет собой резак, работающий от бытовой электросети. С его помощью производится большой спектр отделочных работ, таких как резка различных материалов, шлифовка, полировка, зачистка поверхностей и т. п. Удобная форма способствует комфортному использованию инструмента, функция блокировки пусковой клавиши освобождает пользователя от необходимости постоянно держать палец в напряжении. Широкий диапазон частоты колебаний шпинделя позволяет легко настроить многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 под конкретный материал и в соответствии с видом проводимых работ.

Особенности и преимущества:

  • Ползунковый переключатель обеспечивает простоту управления инструментом;
  • Для предохранения инструмента от перегрева предусмотрена встроенная вентиляция;
  • Оптимальная передача мощности к оснастке осуществляется за счет наличия 3D-патрона;
  • На рукоятке имеется мягкая накладка;
  • Простая замена угольных щеток при износе, благодаря легкому доступу к ним.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28;
  • Погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001

Видеообзор Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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