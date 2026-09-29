Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001
Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 представляет собой резак, работающий от бытовой электросети. С его помощью производится большой спектр отделочных работ, таких как резка различных материалов, шлифовка, полировка, зачистка поверхностей и т. п. Удобная форма способствует комфортному использованию инструмента, функция блокировки пусковой клавиши освобождает пользователя от необходимости постоянно держать палец в напряжении. Широкий диапазон частоты колебаний шпинделя позволяет легко настроить многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 под конкретный материал и в соответствии с видом проводимых работ.
Особенности и преимущества:
- Ползунковый переключатель обеспечивает простоту управления инструментом;
- Для предохранения инструмента от перегрева предусмотрена встроенная вентиляция;
- Оптимальная передача мощности к оснастке осуществляется за счет наличия 3D-патрона;
- На рукоятке имеется мягкая накладка;
- Простая замена угольных щеток при износе, благодаря легкому доступу к ним.
Комплектация:
- Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28;
- Погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec;
- Документация;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001
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Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 представляет собой резак, работающий от бытовой электросети. С его помощью производится большой спектр отделочных работ, таких как резка различных материалов, шлифовка, полировка, зачистка поверхностей и т. п. Удобная форма способствует комфортному использованию инструмента, функция блокировки пусковой клавиши освобождает пользователя от необходимости постоянно держать палец в напряжении. Широкий диапазон частоты колебаний шпинделя позволяет легко настроить многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28 под конкретный материал и в соответствии с видом проводимых работ.
Особенности и преимущества:
- Ползунковый переключатель обеспечивает простоту управления инструментом;
- Для предохранения инструмента от перегрева предусмотрена встроенная вентиляция;
- Оптимальная передача мощности к оснастке осуществляется за счет наличия 3D-патрона;
- На рукоятке имеется мягкая накладка;
- Простая замена угольных щеток при износе, благодаря легкому доступу к ним.
Комплектация:
- Многофункциональный инструмент Bosch GOP 30-28;
- Погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec;
- Документация;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Многофункциональный резак Bosch GOP 30-28 0601237001
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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