Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность
0
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
150
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
150
Мощность двигателя
2200
Производительность
0
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
400
Высота, см
910
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.4х0.4
Вес, кг.
32.7
Описание товара Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700
Бытовая, максимальное давление: 150 бар, производительность: 480 л/час, возможность использования моющего средства, вес: 21.1 кг
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
150
Мощность двигателя
2200
Производительность
0
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
400
Развернуть
Высота, см
910
Страна производитель
Китай
Бытовая, максимальное давление: 150 бар, производительность: 480 л/час, возможность использования моющего средства, вес: 21.1 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 34420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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