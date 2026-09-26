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Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204

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Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204 - фото 1
Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
  • Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204 - фото 1
  • Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138725
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Характеристики

Бренд
?xVitra
Тип товара
Унитаз-компакт
Размеры в упаковке, см
54х53х48
Вес, кг.
51

Описание товара Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204

Унитаз выполнен из прочных высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность использования. Вся керамическая продукция данного производителя тщательно шлифуется, глазуруется и проходит контроль гладкости.

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Характеристики
Бренд
?xVitra
Тип товара
Унитаз-компакт
Описание
Унитаз выполнен из прочных высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность использования. Вся керамическая продукция данного производителя тщательно шлифуется, глазуруется и проходит контроль гладкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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