Водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax DL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%19 530 руб. 28 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 136940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х54
Вес, кг.
27.5
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax DL
Накопительный, электрический водонагреватель. Ограничение температуры нагрева. Степень защиты от воды - 4. Предохранительный клапан. Индикация включения. Установка вертикальная/горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
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Накопительный, электрический водонагреватель. Ограничение температуры нагрева. Степень защиты от воды - 4. Предохранительный клапан. Индикация включения. Установка вертикальная/горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
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