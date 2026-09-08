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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный

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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 1
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 2
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 3
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 4
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
8 140 руб.  11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133116
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х41х38
Вес, кг.
9.2

Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный

Полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м. кв. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м. кв. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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