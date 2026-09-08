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Софтбокс Lastolite EzyBox Hotshoe 38x38cm LL LS2438 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Lastolite EzyBox Hotshoe 38x38cm LL LS2438

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Софтбокс Lastolite EzyBox Hotshoe 38x38cm LL LS2438
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121895
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
38x38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х3
Вес, г.
500

Описание товара Софтбокс Lastolite EzyBox Hotshoe 38x38cm LL LS2438

Складной софтбокс 38х38 см для накамерной вспышки в комплекте с установочным кронштейном. Устанавливается на любую стойку или удлиняющую штангу. Два диффузора обеспечивают мягкое и ровное освещение. Комплектуется плоским фирменным прорезиненным чехлом.

Отзывы о товаре Софтбокс Lastolite EzyBox Hotshoe 38x38cm LL LS2438




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
38x38
Страна производитель
Китай
Описание
Складной софтбокс 38х38 см для накамерной вспышки в комплекте с установочным кронштейном. Устанавливается на любую стойку или удлиняющую штангу. Два диффузора обеспечивают мягкое и ровное освещение. Комплектуется плоским фирменным прорезиненным чехлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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