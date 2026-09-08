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Утюг Vitek VT-1209 BN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Vitek VT-1209 BN

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Утюг Vitek VT-1209 BN - фото 1
Утюг Vitek VT-1209 BN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-1209 BN - фото 1
  • Утюг Vitek VT-1209 BN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 115691
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
коричневый
Прочее
вертикальное отпаривание
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
280
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2.1
Функции и особенности
постоянная подача пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х13
Вес, кг.
1.56

Описание товара Утюг Vitek VT-1209 BN

Утюг VITEK VT-1209 BN с керамической подошвой прост в эксплуатации и обслуживании. Благодаря умным функциям глажка превратится в удовольствие. Автоматическое отключение делает прибор еще безопаснее.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-1209 BN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
коричневый
Прочее
вертикальное отпаривание
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
280
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2.1
Функции и особенности
постоянная подача пара, система самоочистки
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг VITEK VT-1209 BN с керамической подошвой прост в эксплуатации и обслуживании. Благодаря умным функциям глажка превратится в удовольствие. Автоматическое отключение делает прибор еще безопаснее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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