Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0

Артикул: 115388
  • Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 1
  • Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 2
  • Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 3
  • Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 4
Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 1
Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 2
Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 3
Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - фото 4
850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 115388
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендБиплант
Тип товараИгра настольная
Возрастот 6 лет
Количество деталей14
Комплектацияфишки
Комплектация2 игровых поля
Комплектация14 кораблей
Комплектациянабор для вязания морских узлов
Материалтекстиль
Материалпластик
Материалкартон
Классический вариант игры «Морской бой», рассчитанный на двух человек. Удобная расстановка кораблей на игровом поле. В качестве бонуса предлагается набор для вязания морских узлов.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Настольная игра Биплант Морской бой версия 2:0 - стоимость товара 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...