Настольная игра Биплант Эрудит дружные буквы/игровое поле прозрачное
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 270 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 115384
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х38х4
Вес, г.
857
Описание товара Настольная игра Биплант Эрудит дружные буквы/игровое поле прозрачное
Девять различных полей подразумевают разные сценарии игры с фишками, на которых изображены буквы русского алфавита. Игра тренирует мелкую моторику, развивает внимание, память и мышление.
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Девять различных полей подразумевают разные сценарии игры с фишками, на которых изображены буквы русского алфавита. Игра тренирует мелкую моторику, развивает внимание, память и мышление.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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