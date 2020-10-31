Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03

Артикул: 108609
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03
7 490 руб. 
Купить
+ 138 КэтКоинов
Артикул: 108609
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBallu
Тип товараТепловая завеса
Варианты монтажанастенная
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг8.5
Высота, см18.3
Длина, см13.8
Максимальный воздухообмен600 куб.м/ч
Мощность обогрева3 кВт
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое
Уровни мощности3000/1500 Вт
Ширина, см81.6
Тепловая завеса, дверной или оконный проемы до 800 мм, механическое управление, защита от перегрева, корпус - штампованная сталь.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03 - по цене 7490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...