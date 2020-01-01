Инвалидные кресла для детей с ДЦП

Инвалидные коляски для детей с ДЦП
Для детей с диагнозом ДЦП разработаны специальные модели колясок. Они обеспечивают ребенку необходимый уровень свободы, чтобы он мог заниматься любимыми занятиями, полноценно познавать окружающий мир, передвигаться не только в квартире, но и совершать прогулки на воздухе и посещать разные места.
Специальная детская инвалидная коляска является важнейшим условием полноценного развития малыша. Кроме того, она значительно упрощает уход за ребенком, так как многие модели оснащены специальными столиками и другими аксессуарами, которые позволяют прямо в кресле принимать пищу, заниматься любимыми делами и играми.
Виды детских инвалидных кресел-колясок
Перед покупкой средства для передвижения сразу определитесь, в каких условиях вы будете его преимущественно использовать. Инвалидные коляски для детей с ДЦП делятся на несколько типов:
- Прогулочные. Их конструкция предполагает использование на улице, обеспечивает высокую маневренность. Во многих моделях присутствуют амортизаторы, которые сглаживают неровности при передвижении по дорогам с теми или иными дефектами покрытия. Многие модели являются складными, это позволяет путешествовать с ребенком на самолете, автомобиле или поезде.
- Для домашнего использования. Они имеют небольшие габариты и не создают трудностей при передвижении по дому.
- Кресла для реабилитации. Отличаются максимальной комфортностью, оснащены различными фиксирующими элементами. Данные модели обычно предоставляют возможность менять угол наклона спинки, разгружая мышцы и уменьшая нагрузку на позвоночник.
- Универсальные коляски. Наиболее функциональные варианты, их можно использовать как в домашних условиях, так и для совершения прогулок.
Особенности выбора колясок для детей с ДЦП
При покупке инвалидной коляски для детей с данным диагнозом важно учитывать индивидуальные особенности конкретного малыша. Модели отличаются друг от друга наличием различных фиксирующих элементов. Например, если у ребенка формируется перекрест ног, то коляска обязательно должна быть оснащена устройством для поддержания правильного положения таза – абдуктором.
Также учитывайте, для чего будет использоваться коляска, сколько времени ребенок будет проводить в кресле.
Выбирая кресло для ребенка с диагнозом ДЦП, также примите во внимание следующие моменты:
- спинка – чтобы уменьшить нагрузку и избежать искривления позвоночника, отдавайте предпочтение моделям из жестких материалов;
- сиденье – должно быть комфортным и соответствовать параметрам конкретного ребенка, важно обратить внимание на правильный сгиб коленных и тазобедренных суставов;
- подлокотники – должны делать пребывание в кресле максимально комфортным и не вызывать напряжение в конечностях;
- подставка для ног – лучше отдавать предпочтение моделям с возможностью регулировки уровня высоты подставки, чтобы подобрать максимально удобное положение для ребенка;
- подголовник – позволяет сделать пребывание в кресле более комфортным;
- ремни – детские инвалидные прогулочные коляски должны обязательно иметь фиксирующие элементы, чтобы удерживать малыша при движении коляски.
Существует форма ДЦП, при которой ребенок не может самостоятельно сидеть. В данном случае обычные модели кресел не подойдут. Следует приобрести специальную модель, соответствующее таким параметрам:
- наличие регулируемых подлокотников, подголовника, подставки для ног, боковых фиксаторов;
- возможность менять угол наклона спинки, что позволит ребенку отдыхать, не покидая кресло;
- регулировка размеров сидения и спинки, что обеспечивает адаптацию коляски к индивидуальным особенностям маленького пациента и возможность её «роста» по мере взросления ребенка.
Многие модели также оснащены аксессуарами для более удобной эксплуатации – ремнями для стоп, подставками для капельницы, фиксатором трости и другими.
Выбирая кресло-коляску для детей с ДЦП, следует подойти к вопросу серьезно и учитывать особенности ребенка, ведь в ней он будет проводить очень много времени. Поэтому важно обеспечить малышу максимальный комфорт. При выборе конкретной модели обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом ребенка.
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