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Контакты

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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (812) 426-98-99, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц

Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Центральный магазин в Санкт-Петербурге

Адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ "Адмиралтейский", 4-й этаж

Метро: Сенная, Садовая, Спасская

Время работы: ежедневно 11.00 - 21.00

Телефон:8(812)426-98-99 (круглосуточный колл-центр)

Телефон:8(812)426-98-99 (круглосуточный колл-центр)

 

 

ТЦ Адмиралтейский Котофото - магазин на Московском проспекте дом 3

Магазин КотоФото Гагарина

Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект. Юрия Гагарина, д.32 к.6 лит.Б, Магазин СПБ.Гагарина

Метро: Московская

Время работы: с 10:00 до 21:00, сб., вс. и праздничные дни с 11.00 до 20.00.

 

 

Магазин КотоФото в проспект. Юрия Гагарина, д.32 к.6 лит.Б, Магазин СПБ.ГагаринаМагазин КотоФото в проспект. Юрия Гагарина, д.32 к.6 лит.Б, Магазин СПБ.Гагарина
Магазин КотоФото в проспект. Юрия Гагарина, д.32 к.6 лит.Б, Магазин СПБ.ГагаринаМагазин КотоФото в проспект. Юрия Гагарина, д.32 к.6 лит.Б, Магазин СПБ.Гагарина

 

 

 

 

Реквизиты

Адрес для корреспонденции: 196143, Санкт-Петербург, Юрия Гагарина проспект, 32, корпус 6 литер Б, помещение 1.

Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Волженин Максим Геннадьевич
Сокращенное наименование
ИП Волженин М.Г.
ФИО Волженин Максим Геннадьевич
ОГРНИП: 318784700208910
ИНН: 470315926834
ОКПО: 0133088888
ОКТМО: 40359000
ОКВЭД: 47.43



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Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

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