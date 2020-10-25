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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (812) 426-98-99, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.

Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Центральный магазин в Санкт-Петербурге Адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ "Адмиралтейский", 4-й этаж Метро: Сенная, Садовая, Спасская Время работы: ежедневно 11.00 - 21.00 Телефон:8(812)426-98-99 (круглосуточный колл-центр) Телефон:8(812)426-98-99 (круглосуточный колл-центр)

Магазин КотоФото Гагарина

Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект. Юрия Гагарина, д.32 к.6 лит.Б, Магазин СПБ.Гагарина Метро: Московская Время работы: с 10:00 до 21:00, сб., вс. и праздничные дни с 11.00 до 20.00.

Реквизиты

Адрес для корреспонденции: 196143, Санкт-Петербург, Юрия Гагарина проспект, 32, корпус 6 литер Б, помещение 1.

Полное фирменное наименование:

Индивидуальный предприниматель Волженин Максим Геннадьевич

Сокращенное наименование

ИП Волженин М.Г.

ФИО Волженин Максим Геннадьевич

ОГРНИП: 318784700208910

ИНН: 470315926834

ОКПО: 0133088888

ОКТМО: 40359000

ОКВЭД: 47.43

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