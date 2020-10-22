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Контакты Екатеринбург

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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (343) 226-01-02, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц

Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Магазин Котофото в Екатеринбурге

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д 51, ТЦ Дмитриевский, цокольный этаж, вход — с левого торца здания.

Время работы:
ежедневно 10.00 - 20.00.

 

Магазин КотоФото в Екатеринбурге на ул. Сурикова, д 51 2 этаж Магазин КотоФото в Екатеринбурге на ул. Сурикова, д 51 2 этаж

 

 

Реквизиты

Полное фирменное наименование:
Индивидуальный предприниматель Волженин Евгений Геннадьевич
Сокращенное наименование
ИП Волженин Е.Г.
ФИО Волженин Евгений Геннадьевич
ОГРНИП: 314470302200027
ИНН: 225602321136
ОКПО: О189502118
ОКАТО: 4121282001
ОКТМО: 41612420101
ОКВЭД: 52.45



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Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

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