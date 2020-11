Виниловая пластинка ZZ TOP, Eliminator (Red Vinyl) (0081227943196)

A1 Gimme All Your Lovin 3:59

A2 Got Me Under Pressure 3:59

A3 Sharp Dressed Man 4:13

A4 I Need You Tonight 6:14

A5 I Got The Six 2:52

B1 Legs 4:35

B2 Thug 4:17

B3 TV Dinners 3:50

B4 Dirty Dog 4:05

B5 If I Could Only Flag Her Down 3:40