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Виниловая пластинка ZZ TOP, Eliminator (Red Vinyl) (0081227943196)

Артикул: 99655
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Виниловая Пластинка Zz Top Eliminator
1 530 руб. 
2 060 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99655
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция ZZ TOP
filter_noneТовар входит в коллекцию ZZ TOP
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227943196
ИсполнительZz Top
Альбом (сингл)ELIMINATOR
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки140 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза07.10.2016

Track List

A1Gimme All Your Lovin3:59
A2Got Me Under Pressure3:59
A3Sharp Dressed Man4:13
A4I Need You Tonight6:14
A5I Got The Six2:52
B1Legs4:35
B2Thug4:17
B3TV Dinners3:50
B4Dirty Dog4:05
B5If I Could Only Flag Her Down3:40
B6Bad Girl3:16


Теги товара: ZZ Top.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка ZZ TOP, Eliminator (Red Vinyl) (0081227943196) - купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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