Виниловая пластинка ZZ TOP, Eliminator (Red Vinyl) (0081227943196)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227943196
|Исполнитель
|Zz Top
|Альбом (сингл)
|ELIMINATOR
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|140 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|07.10.2016
|A1
|Gimme All Your Lovin
|3:59
|A2
|Got Me Under Pressure
|3:59
|A3
|Sharp Dressed Man
|4:13
|A4
|I Need You Tonight
|6:14
|A5
|I Got The Six
|2:52
|B1
|Legs
|4:35
|B2
|Thug
|4:17
|B3
|TV Dinners
|3:50
|B4
|Dirty Dog
|4:05
|B5
|If I Could Only Flag Her Down
|3:40
|B6
|Bad Girl
|3:16
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