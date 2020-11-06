Виниловая пластинка Foals, Holy Fire (0825646522248)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646522248
|Исполнитель
|Foals
|Альбом (сингл)
|HOLY FIRE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|08.02.2013
|A1
|Prelude
|4:08
|A2
|Inhaler
|4:53
|A3
|My Number
|4:01
|A4
|Bad Habit
|4:41
|A5
|Everytime
|4:02
|A6
|Late Night
|5:28
|B1
|Out Of The Woods
|3:25
|B2
|Milk & Black Spiders
|5:18
|B3
|Providence
|4:08
|B4
|Stepson
|4:49
|B5
|Moon
|4:53
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