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Виниловая пластинка Foals, Holy Fire (0825646522248)

Артикул: 98846
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Виниловая Пластинка Foals Holy Fire
1 430 руб. 
1 930 руб. 
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Артикул: 98846
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция FOALS
filter_noneТовар входит в коллекцию FOALS
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646522248
ИсполнительFoals
Альбом (сингл)HOLY FIRE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза08.02.2013

Track List

A1Prelude4:08
A2Inhaler4:53
A3My Number4:01
A4Bad Habit4:41
A5Everytime4:02
A6Late Night5:28
B1Out Of The Woods3:25
B2Milk & Black Spiders5:18
B3Providence4:08
B4Stepson4:49
B5Moon4:53


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Виниловая пластинка Foals, Holy Fire (0825646522248) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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