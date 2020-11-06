Виниловая пластинка Barrett, Syd, Barrett (0825646310784)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646310784
|Исполнитель
|BARRETT, SYD
|Альбом (сингл)
|BARRETT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|27.06.2014
|A1
|Baby Lemonade
|A2
|Love Song
|A3
|Dominoes
|A4
|It Is Obvious
|A5
|Rats
|A6
|Maisie
|B1
|Gigolo Aunt
|B2a
|Waving My Arms In The Air
|B2b
|I Never Lied To You
|B3
|Wined And Dined
|B4
|Wolfpack
|B5
|Effervescing Elephant
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