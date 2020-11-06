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Виниловая пластинка Barrett, Syd, Barrett (0825646310784)

Артикул: 98547
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Виниловая Пластинка Barrett, Syd Barrett
1 530 руб. 
2 020 руб. 
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Артикул: 98547
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BARRETT, SYD
filter_noneТовар входит в коллекцию BARRETT, SYD
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646310784
ИсполнительBARRETT, SYD
Альбом (сингл)BARRETT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза27.06.2014

Track List

A1Baby Lemonade
A2Love Song
A3Dominoes
A4It Is Obvious
A5Rats
A6Maisie
B1Gigolo Aunt
B2aWaving My Arms In The Air
B2bI Never Lied To You
B3Wined And Dined
B4Wolfpack
B5Effervescing Elephant


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Barrett, Syd, Barrett (0825646310784) - по цене 1530 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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