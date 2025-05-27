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Ингалятор (небулайзер) Omron С24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ингалятор (небулайзер) Omron С24

43 Отзывы
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Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 83184
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
7.2
Емкость резервуара для лекарства, мл
7
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
9.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х11
Вес, г.
950

Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С24

Ингалятор Omron С24 представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит как для детей, так и для взрослых - в комплекте имеется две маски различных размеров.

Особенности:
  • Работает почти бесшумно;
  • Небольшой вес и компактные размеры;
  • Подходит для любых лекарственных средств;
  • Прост в управлении;
  • Может использоваться как для взрослых, так и для детей.
Комплектация:
  • Ингалятор Omron С24;
  • Небулайзерная камера;
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
  • Загубник;
  • Насадка для носа;
  • Маска для взрослых (ПВХ);
  • Маска для детей (ПВХ);
  • Запасные воздушные фильтры (5 шт.);
  • Адаптер переменного тока;
  • Сумка для хранения;
  • Упаковка.

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С24

Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С24

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Константин Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, упаковка великолепна.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный и я,и мои дети,и внуки все пользуемся.Мне посоветовал сын он пользуется всей семьёй несколько лет, удобный тем,что могут пользоваться взрослые и малолетние дети многокомпонентный.Советую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Купили ингалятор, так как долго кашель не отступал. Товар пришёл хорошо упакованый, всё на месте, новый. Работает, выполняет свои функции отлично, помог, пользуемся всей семьёй. Спасибо продавцу. Цена намного дешевле, чем в аптеках, очень порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Столик очень неплохой, хотя мне бы подошёл чуть меньшего размера. Я им собиралась пользоваться не в постели, а сидя на диване. Но ширина столика чуть больше, чем надо мне, и ножки чуть свисают. Приходится стол "жёстко" упирать в живот.. Но стараюсь приноровиться.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
купили на подарок. на пвз проверили,вроде работает (мотор гудит). но в деле не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор, японское качество работает уже на протяжении пяти лет, хороший комплект с разными масками! Однозначно рекомендую для бытового использования лучше не найти! Компрессор не шумный! Максимально неприхотливое устройство! Лечит кашель у детей и у взрослых на пять баллов!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
надёжное и удобное устройство
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень замечательный! Ребенок 7 месяцев сам держал и лечился - ну просто восторг)) а вот старший 3,5 года истерика была, так и не заставили)) ну ничего, привыкнет, мы уверены.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Размик Х.

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятором ОМРОН пользуемся давно. Реально очень качественный и удобный. Брали для детей.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ivan S.

Достоинства:


Комментарий:
Не Япония, но работает нормально, разницы с оригиналом не вижу
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
нина

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятор хороший, пользуюсь, прост при использовании. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Римма С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь, проблем нет! Уже вылечила бронхит! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй прибор. сначала купила себе, очень понравилось. свекровь тоже попросила такой заказать.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Соловьева Ира

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор. Покупаем второй, первый оставили для себя (которому кстати уже больше 5 лет и работает он исправно), а новый индивидуально для ребенка. Удобен и прост в использовании и мытье. Пластмасса хорошего качества, без запаха.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально, все в порядке
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Иаков А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто спасает от поллиноза. Хороший ингалятор, тихий. Работает отлично, рекомендую. Омрон делает классную продукцию. В пользовании есть и С28 и М3 Expert, всё работает безотказно.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Всё отлично. Хороший ингалятор.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Селезнева М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, в комплекте две маски и насадка для носа.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
привезли быстро, свои функции выполняет отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, особых претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Только начали пользоваться пока все устраивает до этого такой же точно был 7 лет пользовались очень нравится именно эта модель.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Valday Y.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, пользуюсь, он больше маленьких частиц создает чем младшая модель, соответственно эффект лучше
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прибором доволен. Покупал жене очень помог при лечении дыхательных путей. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Natalia T.

Достоинства:


Комментарий:
это лучший небулайзер для дома
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятор вполне устраивает
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Фрина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, хороший ингалятор!)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
все работает,хороший аппарат
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
незаменимый в доме аппарат, я с его помощью лечу и насморк и кашель гораздо быстрее, за 3 дня все проходит. В комплекте есть все самое необходимое.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
Специально ждал какое-то время для проверки устройства (если оно быстро сломается после неопределенного времени использования), чтобы написать отзыв, но ингалятор шикарно работает, жалоб никаких нет. К покупке однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, уже второй раз такой покупаем. Претензии только к упаковке. Все детали были в открытых пакетиках, неприятно, что чьи-то мерзкие ручки все это зачем-то обтрогали.. Вот только зачем???
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок! Понравилось
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Коробкин Максим

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ингалятор как купила сразу заболела и получилось сразу протестить его, очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все качественно. Товар знаком, так как пользуется ребенок.
31.08.2020
Руслан

Достоинства:
Компактный, легкий небулайзер Omron C24, выполнен из качественного пластика, маски отлично прилегают к лицу. Также есть в комплекте взрослая, дестская маска. Удобная сумкачехол в комплекте обеспечит защиту и чистоту прибора при транспортировке.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Берите не пожалеете, рекомендую к покупке!!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2020
Светлана Р.

Достоинства:
тихий, компактный

Недостатки:
пока не обнаружила

Комментарий:
все просто и быстро , маска детская удобная. хорошо что в комплектации есть ещё насадка для носа и загубник.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2020
Павел К.

Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.

Недостатки:
Не обнаружено.

Комментарий:
Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2020
Елена Осипова

Достоинства:
Компактный, легкий, можно брать с собой в поездки. Тихий, хорошо распыляет.

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, надеюсь не подведет и дальше.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2019
Алексей С.

Достоинства:
Довольно понятная и удобная конструкция

Комментарий:
Плотность пара невысокая. Особенно, сравнивая с советскими приборам в отделениях физиотерапии, когда можно было спрятаться в тумане))
28.01.2019
Вадим

Достоинства:
Компактный, чехол в комплекте, не сильно шумный, 2 размера масок, длинный провод питания и трубка от ингалятора к маске.

Недостатки:
Если у вас есть небулайзер - значит Вы болеете, а болеть плохо=(
А так не выявлено.

Комментарий:
Пользуемся всей семьей когда болеем, сын в 2,5 года мужественно дышит ртом пять минут, первый раз со слезами на глазах, а дальше уже помогает собирать его, забирается на стул и одевает маску. К прибору вопросов никаких. Покупал по самой низкой цене на рынке в прошлом году.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Королева Оксана

Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Королева Оксана

Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Кутепов Павел

Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.

Недостатки:
Не обнаружено.

Комментарий:
Купили чуть больше 2-х лет назад, когда сын пошёл в садик. Стал часто болеть, а самое печальное, что стала болеть вместе с ним моя бабушка, которая живёт с нами. Только, если сын иногда обходился просто противовирусными, бабушка выздоравливала только на антибиотиках. Решили купить небулайзер по совету врача. Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
7.2
Емкость резервуара для лекарства, мл
7
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
9.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Ингалятор Omron С24 представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит как для детей, так и для взрослых - в комплекте имеется две маски различных размеров.

Особенности:
  • Работает почти бесшумно;
  • Небольшой вес и компактные размеры;
  • Подходит для любых лекарственных средств;
  • Прост в управлении;
  • Может использоваться как для взрослых, так и для детей.
Комплектация:
  • Ингалятор Omron С24;
  • Небулайзерная камера;
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
  • Загубник;
  • Насадка для носа;
  • Маска для взрослых (ПВХ);
  • Маска для детей (ПВХ);
  • Запасные воздушные фильтры (5 шт.);
  • Адаптер переменного тока;
  • Сумка для хранения;
  • Упаковка.

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Константин Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, упаковка великолепна.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный и я,и мои дети,и внуки все пользуемся.Мне посоветовал сын он пользуется всей семьёй несколько лет, удобный тем,что могут пользоваться взрослые и малолетние дети многокомпонентный.Советую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Купили ингалятор, так как долго кашель не отступал. Товар пришёл хорошо упакованый, всё на месте, новый. Работает, выполняет свои функции отлично, помог, пользуемся всей семьёй. Спасибо продавцу. Цена намного дешевле, чем в аптеках, очень порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Столик очень неплохой, хотя мне бы подошёл чуть меньшего размера. Я им собиралась пользоваться не в постели, а сидя на диване. Но ширина столика чуть больше, чем надо мне, и ножки чуть свисают. Приходится стол "жёстко" упирать в живот.. Но стараюсь приноровиться.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
купили на подарок. на пвз проверили,вроде работает (мотор гудит). но в деле не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор, японское качество работает уже на протяжении пяти лет, хороший комплект с разными масками! Однозначно рекомендую для бытового использования лучше не найти! Компрессор не шумный! Максимально неприхотливое устройство! Лечит кашель у детей и у взрослых на пять баллов!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
надёжное и удобное устройство
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень замечательный! Ребенок 7 месяцев сам держал и лечился - ну просто восторг)) а вот старший 3,5 года истерика была, так и не заставили)) ну ничего, привыкнет, мы уверены.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Размик Х.

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятором ОМРОН пользуемся давно. Реально очень качественный и удобный. Брали для детей.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ivan S.

Достоинства:


Комментарий:
Не Япония, но работает нормально, разницы с оригиналом не вижу
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
нина

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятор хороший, пользуюсь, прост при использовании. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Римма С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь, проблем нет! Уже вылечила бронхит! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Светлана О.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй прибор. сначала купила себе, очень понравилось. свекровь тоже попросила такой заказать.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Соловьева Ира

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор. Покупаем второй, первый оставили для себя (которому кстати уже больше 5 лет и работает он исправно), а новый индивидуально для ребенка. Удобен и прост в использовании и мытье. Пластмасса хорошего качества, без запаха.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально, все в порядке
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Иаков А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто спасает от поллиноза. Хороший ингалятор, тихий. Работает отлично, рекомендую. Омрон делает классную продукцию. В пользовании есть и С28 и М3 Expert, всё работает безотказно.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Всё отлично. Хороший ингалятор.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Селезнева М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, в комплекте две маски и насадка для носа.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
привезли быстро, свои функции выполняет отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, особых претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Только начали пользоваться пока все устраивает до этого такой же точно был 7 лет пользовались очень нравится именно эта модель.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Valday Y.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, пользуюсь, он больше маленьких частиц создает чем младшая модель, соответственно эффект лучше
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прибором доволен. Покупал жене очень помог при лечении дыхательных путей. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Natalia T.

Достоинства:


Комментарий:
это лучший небулайзер для дома
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятор вполне устраивает
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Фрина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, хороший ингалятор!)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
все работает,хороший аппарат
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
незаменимый в доме аппарат, я с его помощью лечу и насморк и кашель гораздо быстрее, за 3 дня все проходит. В комплекте есть все самое необходимое.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
Специально ждал какое-то время для проверки устройства (если оно быстро сломается после неопределенного времени использования), чтобы написать отзыв, но ингалятор шикарно работает, жалоб никаких нет. К покупке однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, уже второй раз такой покупаем. Претензии только к упаковке. Все детали были в открытых пакетиках, неприятно, что чьи-то мерзкие ручки все это зачем-то обтрогали.. Вот только зачем???
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок! Понравилось
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Коробкин Максим

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Дарья П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ингалятор как купила сразу заболела и получилось сразу протестить его, очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все качественно. Товар знаком, так как пользуется ребенок.
31.08.2020
Руслан

Достоинства:
Компактный, легкий небулайзер Omron C24, выполнен из качественного пластика, маски отлично прилегают к лицу. Также есть в комплекте взрослая, дестская маска. Удобная сумкачехол в комплекте обеспечит защиту и чистоту прибора при транспортировке.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Берите не пожалеете, рекомендую к покупке!!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2020
Светлана Р.

Достоинства:
тихий, компактный

Недостатки:
пока не обнаружила

Комментарий:
все просто и быстро , маска детская удобная. хорошо что в комплектации есть ещё насадка для носа и загубник.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2020
Павел К.

Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.

Недостатки:
Не обнаружено.

Комментарий:
Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2020
Елена Осипова

Достоинства:
Компактный, легкий, можно брать с собой в поездки. Тихий, хорошо распыляет.

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, надеюсь не подведет и дальше.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2019
Алексей С.

Достоинства:
Довольно понятная и удобная конструкция

Комментарий:
Плотность пара невысокая. Особенно, сравнивая с советскими приборам в отделениях физиотерапии, когда можно было спрятаться в тумане))
28.01.2019
Вадим

Достоинства:
Компактный, чехол в комплекте, не сильно шумный, 2 размера масок, длинный провод питания и трубка от ингалятора к маске.

Недостатки:
Если у вас есть небулайзер - значит Вы болеете, а болеть плохо=(
А так не выявлено.

Комментарий:
Пользуемся всей семьей когда болеем, сын в 2,5 года мужественно дышит ртом пять минут, первый раз со слезами на глазах, а дальше уже помогает собирать его, забирается на стул и одевает маску. К прибору вопросов никаких. Покупал по самой низкой цене на рынке в прошлом году.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Королева Оксана

Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Королева Оксана

Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Кутепов Павел

Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.

Недостатки:
Не обнаружено.

Комментарий:
Купили чуть больше 2-х лет назад, когда сын пошёл в садик. Стал часто болеть, а самое печальное, что стала болеть вместе с ним моя бабушка, которая живёт с нами. Только, если сын иногда обходился просто противовирусными, бабушка выздоравливала только на антибиотиках. Решили купить небулайзер по совету врача. Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.


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