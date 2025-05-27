Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Ингалятор Omron С24 представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит как для детей, так и для взрослых - в комплекте имеется две маски различных размеров.Особенности:
- Работает почти бесшумно;
- Небольшой вес и компактные размеры;
- Подходит для любых лекарственных средств;
- Прост в управлении;
- Может использоваться как для взрослых, так и для детей.
- Ингалятор Omron С24;
- Небулайзерная камера;
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
- Загубник;
- Насадка для носа;
- Маска для взрослых (ПВХ);
- Маска для детей (ПВХ);
- Запасные воздушные фильтры (5 шт.);
- Адаптер переменного тока;
- Сумка для хранения;
- Упаковка.
Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Ингалятор Omron С24 представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит как для детей, так и для взрослых - в комплекте имеется две маски различных размеров.Особенности:
- Работает почти бесшумно;
- Небольшой вес и компактные размеры;
- Подходит для любых лекарственных средств;
- Прост в управлении;
- Может использоваться как для взрослых, так и для детей.
- Ингалятор Omron С24;
- Небулайзерная камера;
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
- Загубник;
- Насадка для носа;
- Маска для взрослых (ПВХ);
- Маска для детей (ПВХ);
- Запасные воздушные фильтры (5 шт.);
- Адаптер переменного тока;
- Сумка для хранения;
- Упаковка.
Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, упаковка великолепна.
Достоинства:
Комментарий:
отличный и я,и мои дети,и внуки все пользуемся.Мне посоветовал сын он пользуется всей семьёй несколько лет, удобный тем,что могут пользоваться взрослые и малолетние дети многокомпонентный.Советую
Достоинства:
Комментарий:
Купили ингалятор, так как долго кашель не отступал. Товар пришёл хорошо упакованый, всё на месте, новый. Работает, выполняет свои функции отлично, помог, пользуемся всей семьёй. Спасибо продавцу. Цена намного дешевле, чем в аптеках, очень порадовало.
Достоинства:
Комментарий:
Столик очень неплохой, хотя мне бы подошёл чуть меньшего размера. Я им собиралась пользоваться не в постели, а сидя на диване. Но ширина столика чуть больше, чем надо мне, и ножки чуть свисают. Приходится стол "жёстко" упирать в живот.. Но стараюсь приноровиться.
Достоинства:
Комментарий:
купили на подарок. на пвз проверили,вроде работает (мотор гудит). но в деле не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор, японское качество работает уже на протяжении пяти лет, хороший комплект с разными масками! Однозначно рекомендую для бытового использования лучше не найти! Компрессор не шумный! Максимально неприхотливое устройство! Лечит кашель у детей и у взрослых на пять баллов!
Достоинства:
Комментарий:
надёжное и удобное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Очень замечательный! Ребенок 7 месяцев сам держал и лечился - ну просто восторг)) а вот старший 3,5 года истерика была, так и не заставили)) ну ничего, привыкнет, мы уверены.
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятором ОМРОН пользуемся давно. Реально очень качественный и удобный. Брали для детей.
Достоинства:
Комментарий:
Не Япония, но работает нормально, разницы с оригиналом не вижу
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор хороший, пользуюсь, прост при использовании. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь, проблем нет! Уже вылечила бронхит! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
беру второй прибор. сначала купила себе, очень понравилось. свекровь тоже попросила такой заказать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор. Покупаем второй, первый оставили для себя (которому кстати уже больше 5 лет и работает он исправно), а новый индивидуально для ребенка. Удобен и прост в использовании и мытье. Пластмасса хорошего качества, без запаха.
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально, все в порядке
Достоинства:
Комментарий:
Просто спасает от поллиноза. Хороший ингалятор, тихий. Работает отлично, рекомендую. Омрон делает классную продукцию. В пользовании есть и С28 и М3 Expert, всё работает безотказно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Всё отлично. Хороший ингалятор.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, в комплекте две маски и насадка для носа.
Достоинства:
Комментарий:
привезли быстро, свои функции выполняет отлично
Достоинства:
Комментарий:
все работает, особых претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Только начали пользоваться пока все устраивает до этого такой же точно был 7 лет пользовались очень нравится именно эта модель.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, пользуюсь, он больше маленьких частиц создает чем младшая модель, соответственно эффект лучше
Достоинства:
Комментарий:
Прибором доволен. Покупал жене очень помог при лечении дыхательных путей. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
это лучший небулайзер для дома
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор вполне устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, хороший ингалятор!)
Достоинства:
Комментарий:
все работает,хороший аппарат
Достоинства:
Комментарий:
незаменимый в доме аппарат, я с его помощью лечу и насморк и кашель гораздо быстрее, за 3 дня все проходит. В комплекте есть все самое необходимое.
Достоинства:
Комментарий:
Специально ждал какое-то время для проверки устройства (если оно быстро сломается после неопределенного времени использования), чтобы написать отзыв, но ингалятор шикарно работает, жалоб никаких нет. К покупке однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, уже второй раз такой покупаем. Претензии только к упаковке. Все детали были в открытых пакетиках, неприятно, что чьи-то мерзкие ручки все это зачем-то обтрогали.. Вот только зачем???
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок! Понравилось
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор как купила сразу заболела и получилось сразу протестить его, очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Все качественно. Товар знаком, так как пользуется ребенок.
Достоинства:
Компактный, легкий небулайзер Omron C24, выполнен из качественного пластика, маски отлично прилегают к лицу. Также есть в комплекте взрослая, дестская маска. Удобная сумкачехол в комплекте обеспечит защиту и чистоту прибора при транспортировке.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Берите не пожалеете, рекомендую к покупке!!
Достоинства:
тихий, компактный
Недостатки:
пока не обнаружила
Комментарий:
все просто и быстро , маска детская удобная. хорошо что в комплектации есть ещё насадка для носа и загубник.
Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.
Достоинства:
Компактный, легкий, можно брать с собой в поездки. Тихий, хорошо распыляет.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, надеюсь не подведет и дальше.
Достоинства:
Довольно понятная и удобная конструкция
Комментарий:
Плотность пара невысокая. Особенно, сравнивая с советскими приборам в отделениях физиотерапии, когда можно было спрятаться в тумане))
Достоинства:
Компактный, чехол в комплекте, не сильно шумный, 2 размера масок, длинный провод питания и трубка от ингалятора к маске.
Недостатки:
Если у вас есть небулайзер - значит Вы болеете, а болеть плохо=(
А так не выявлено.
Комментарий:
Пользуемся всей семьей когда болеем, сын в 2,5 года мужественно дышит ртом пять минут, первый раз со слезами на глазах, а дальше уже помогает собирать его, забирается на стул и одевает маску. К прибору вопросов никаких. Покупал по самой низкой цене на рынке в прошлом году.
Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Купили чуть больше 2-х лет назад, когда сын пошёл в садик. Стал часто болеть, а самое печальное, что стала болеть вместе с ним моя бабушка, которая живёт с нами. Только, если сын иногда обходился просто противовирусными, бабушка выздоравливала только на антибиотиках. Решили купить небулайзер по совету врача. Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.
Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С24
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, упаковка великолепна.
Достоинства:
Комментарий:
отличный и я,и мои дети,и внуки все пользуемся.Мне посоветовал сын он пользуется всей семьёй несколько лет, удобный тем,что могут пользоваться взрослые и малолетние дети многокомпонентный.Советую
Достоинства:
Комментарий:
Купили ингалятор, так как долго кашель не отступал. Товар пришёл хорошо упакованый, всё на месте, новый. Работает, выполняет свои функции отлично, помог, пользуемся всей семьёй. Спасибо продавцу. Цена намного дешевле, чем в аптеках, очень порадовало.
Достоинства:
Комментарий:
Столик очень неплохой, хотя мне бы подошёл чуть меньшего размера. Я им собиралась пользоваться не в постели, а сидя на диване. Но ширина столика чуть больше, чем надо мне, и ножки чуть свисают. Приходится стол "жёстко" упирать в живот.. Но стараюсь приноровиться.
Достоинства:
Комментарий:
купили на подарок. на пвз проверили,вроде работает (мотор гудит). но в деле не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор, японское качество работает уже на протяжении пяти лет, хороший комплект с разными масками! Однозначно рекомендую для бытового использования лучше не найти! Компрессор не шумный! Максимально неприхотливое устройство! Лечит кашель у детей и у взрослых на пять баллов!
Достоинства:
Комментарий:
надёжное и удобное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Очень замечательный! Ребенок 7 месяцев сам держал и лечился - ну просто восторг)) а вот старший 3,5 года истерика была, так и не заставили)) ну ничего, привыкнет, мы уверены.
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятором ОМРОН пользуемся давно. Реально очень качественный и удобный. Брали для детей.
Достоинства:
Комментарий:
Не Япония, но работает нормально, разницы с оригиналом не вижу
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор хороший, пользуюсь, прост при использовании. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь, проблем нет! Уже вылечила бронхит! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
беру второй прибор. сначала купила себе, очень понравилось. свекровь тоже попросила такой заказать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор. Покупаем второй, первый оставили для себя (которому кстати уже больше 5 лет и работает он исправно), а новый индивидуально для ребенка. Удобен и прост в использовании и мытье. Пластмасса хорошего качества, без запаха.
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально, все в порядке
Достоинства:
Комментарий:
Просто спасает от поллиноза. Хороший ингалятор, тихий. Работает отлично, рекомендую. Омрон делает классную продукцию. В пользовании есть и С28 и М3 Expert, всё работает безотказно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Всё отлично. Хороший ингалятор.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, в комплекте две маски и насадка для носа.
Достоинства:
Комментарий:
привезли быстро, свои функции выполняет отлично
Достоинства:
Комментарий:
все работает, особых претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Только начали пользоваться пока все устраивает до этого такой же точно был 7 лет пользовались очень нравится именно эта модель.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, пользуюсь, он больше маленьких частиц создает чем младшая модель, соответственно эффект лучше
Достоинства:
Комментарий:
Прибором доволен. Покупал жене очень помог при лечении дыхательных путей. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
это лучший небулайзер для дома
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор вполне устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, хороший ингалятор!)
Достоинства:
Комментарий:
все работает,хороший аппарат
Достоинства:
Комментарий:
незаменимый в доме аппарат, я с его помощью лечу и насморк и кашель гораздо быстрее, за 3 дня все проходит. В комплекте есть все самое необходимое.
Достоинства:
Комментарий:
Специально ждал какое-то время для проверки устройства (если оно быстро сломается после неопределенного времени использования), чтобы написать отзыв, но ингалятор шикарно работает, жалоб никаких нет. К покупке однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, уже второй раз такой покупаем. Претензии только к упаковке. Все детали были в открытых пакетиках, неприятно, что чьи-то мерзкие ручки все это зачем-то обтрогали.. Вот только зачем???
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок! Понравилось
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор как купила сразу заболела и получилось сразу протестить его, очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Все качественно. Товар знаком, так как пользуется ребенок.
Достоинства:
Компактный, легкий небулайзер Omron C24, выполнен из качественного пластика, маски отлично прилегают к лицу. Также есть в комплекте взрослая, дестская маска. Удобная сумкачехол в комплекте обеспечит защиту и чистоту прибора при транспортировке.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Берите не пожалеете, рекомендую к покупке!!
Достоинства:
тихий, компактный
Недостатки:
пока не обнаружила
Комментарий:
все просто и быстро , маска детская удобная. хорошо что в комплектации есть ещё насадка для носа и загубник.
Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.
Достоинства:
Компактный, легкий, можно брать с собой в поездки. Тихий, хорошо распыляет.
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, надеюсь не подведет и дальше.
Достоинства:
Довольно понятная и удобная конструкция
Комментарий:
Плотность пара невысокая. Особенно, сравнивая с советскими приборам в отделениях физиотерапии, когда можно было спрятаться в тумане))
Достоинства:
Компактный, чехол в комплекте, не сильно шумный, 2 размера масок, длинный провод питания и трубка от ингалятора к маске.
Недостатки:
Если у вас есть небулайзер - значит Вы болеете, а болеть плохо=(
А так не выявлено.
Комментарий:
Пользуемся всей семьей когда болеем, сын в 2,5 года мужественно дышит ртом пять минут, первый раз со слезами на глазах, а дальше уже помогает собирать его, забирается на стул и одевает маску. К прибору вопросов никаких. Покупал по самой низкой цене на рынке в прошлом году.
Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Достоинства:
Дизайн, известный бренд, качественный аэрозоль, подходит для детей и пожилых людей.
Недостатки:
не нашла
Комментарий:
Советую приобрести компрессорный небулайзер OMRON NE C24. Нам подарили его, когда ребенку был годик, сейчас нам 3,5 года, состояние отличное, работает на "УРА". В комплекте идет чехол, маска детская и взрослая, загубник. Благодаря небулайзеру, у нас кашель проходит незаметно, также лечим и носик. Очень легко собирается, также прост и в чистке. Что мне нравится, что лекарство используется все. Хоть заболел ребенок или кто-то взрослый, небулайзер вылечит всех, так как в комплекте идут 2 маски, одна детская, другая для взрослых.
Советую, очень хорошая вещь, я поняла это сразу, когда ребенок пошел в садик.
Достоинства:
Прост в использовании, лёгкий, подходит для взрослых и для детей, есть соответствующие маски в комплекте, работает от сети.
Недостатки:
Не обнаружено.
Комментарий:
Купили чуть больше 2-х лет назад, когда сын пошёл в садик. Стал часто болеть, а самое печальное, что стала болеть вместе с ним моя бабушка, которая живёт с нами. Только, если сын иногда обходился просто противовирусными, бабушка выздоравливала только на антибиотиках. Решили купить небулайзер по совету врача. Взяли Омрон на 2 маски – для взрослых и детей. Активно его используем, при первых тревожных симптомах, как говорится. Болеют оба значительно реже. Просто наше спасение. Всем рекомендую.