Top.Mail.Ru
Сумка UFO PEOPLE 10006 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка UFO PEOPLE 10006

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 1
Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 2
Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 3
Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 4
Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 1
  • Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 2
  • Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 3
  • Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 4
  • Сумка UFO PEOPLE (10006 разм*35*28*12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 82159
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UFO People
Тип товара
Сумка
Вес, г.
800

Описание товара Сумка UFO PEOPLE 10006

школьная, мужская. Объем - 12 л. Материал - нейлон

Отзывы о товаре Сумка UFO PEOPLE 10006




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UFO People
Тип товара
Сумка
Описание
школьная, мужская. Объем - 12 л. Материал - нейлон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка UFO PEOPLE 10006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...