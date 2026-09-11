Бензопила DAEWOO DACS5820XT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77362
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х45х27
Вес, кг.
5.5
Описание товара Бензопила DAEWOO DACS5820XT
Бензиновая пила DAEWOO DACS5820XT с двигателем объемом 58 куб.см легко справится с распиливаем бревен, валкой деревьев и обрезкой сучьев. Магнезиевый стартер с системой легкого запуска Easy Start гарантирует быстрый ввод в эксплуатацию. Пила обладает антивибрационной системой, что способствует комфортной работе длительное время без негативных последствий. При нажатии на защитный щиток моментально срабатывает тормоз цепи, что гарантирует безопасность. На задней рукоятке расположен стопор рычага газа для защиты от произвольного включения.
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Бензиновая пила DAEWOO DACS5820XT с двигателем объемом 58 куб.см легко справится с распиливаем бревен, валкой деревьев и обрезкой сучьев. Магнезиевый стартер с системой легкого запуска Easy Start гарантирует быстрый ввод в эксплуатацию. Пила обладает антивибрационной системой, что способствует комфортной работе длительное время без негативных последствий. При нажатии на защитный щиток моментально срабатывает тормоз цепи, что гарантирует безопасность. На задней рукоятке расположен стопор рычага газа для защиты от произвольного включения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила DAEWOO DACS5820XT - по цене 12910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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