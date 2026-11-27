Earth Wind & Fire - Holiday (Translucent Ruby) (0199584495118) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
В наличии
Код товара: 755702
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 110 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SONY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Earth Wind & Fire - Holiday (Translucent Ruby) (0199584495118) виниловая пластинка
Earth Wind & Fire - Holiday (Translucent Ruby) (0199584495118) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитVan Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитBoston - Boston (0889854381011) виниловая пластинка
Бренд
SONY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Earth Wind & Fire - Holiday (Translucent Ruby) (0199584495118) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Earth Wind & Fire - Holiday (Translucent Ruby) (0199584495118) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Earth Wind & Fire - Holiday (Translucent Ruby) (0199584495118) виниловая пластинка