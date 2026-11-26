Смартфон Tecno SPARK Go 3 KN3 64+3, Ink Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 755237
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
TECNO
Вес, г.
5
Описание товара Смартфон Tecno SPARK Go 3 KN3 64+3, Ink Black
Смартфон Tecno SPARK Go 3 KN3 64+3, Ink Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 360 руб.2840 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 360 руб.2840 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 11 420 руб.2855 руб. в СплитСмартфон Realme C100i 4/64Gb фиолетовый
-
В наличииЦена 11 970 руб.2993 руб. в СплитСмартфон Realme C100i 4/64Gb серебристый
-
В наличииЦена 12 160 руб.3040 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 13 160 руб.3290 руб. в СплитСмартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold
-
В наличииЦена 13 790 руб. 18 590 руб.3448 руб. в СплитСмартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый
-
В наличииЦена 14 070 руб.3518 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 14 070 руб.3518 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Violet
-
В наличииЦена 14 250 руб.3563 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Blue
Бренд
TECNO
Смартфон Tecno SPARK Go 3 KN3 64+3, Ink Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Tecno SPARK Go 3 KN3 64+3, Ink Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno SPARK Go 3 KN3 64+3, Ink Black