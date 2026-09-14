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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange

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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
7 350 руб.  12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730719
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange

Смартфон Xiaomi — это современный гаджет, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии. Производится в Китае и отличается высоким качеством сборки. Данный смартфон выполнен в привлекательном оранжевом цвете, что придаёт ему оригинальность и выделяет среди других устройств. Корпус из пластика и стекла обеспечивает лёгкость и прочность, а класс защиты IP52 гарантирует защиту от пыли и капель воды. Смартфон оснащён большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, что обеспечивает качественное отображение контента и отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает работу с устройством более плавной и комфортной. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц, который обеспечивает быструю и стабильную работу всех приложений и игр. Смартфон работает на операционной системе Android, что открывает доступ к миллионам приложений в Google Play. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает установку карт памяти для увеличения объёма хранения. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП, которая позволит делать качественные фотографии и проводить видео-звонки. Смартфон Xiaomi — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по доступной цене, сочетающее в себе современные технологии и яркий дизайн.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi — это современный гаджет, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии. Производится в Китае и отличается высоким качеством сборки. Данный смартфон выполнен в привлекательном оранжевом цвете, что придаёт ему оригинальность и выделяет среди других устройств. Корпус из пластика и стекла обеспечивает лёгкость и прочность, а класс защиты IP52 гарантирует защиту от пыли и капель воды. Смартфон оснащён большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, что обеспечивает качественное отображение контента и отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает работу с устройством более плавной и комфортной. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц, который обеспечивает быструю и стабильную работу всех приложений и игр. Смартфон работает на операционной системе Android, что открывает доступ к миллионам приложений в Google Play. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает установку карт памяти для увеличения объёма хранения. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП, которая позволит делать качественные фотографии и проводить видео-звонки. Смартфон Xiaomi — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по доступной цене, сочетающее в себе современные технологии и яркий дизайн.
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Отзывы


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