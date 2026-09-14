Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Sunset Orange
Смартфон Xiaomi — это современный гаджет, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии. Производится в Китае и отличается высоким качеством сборки. Данный смартфон выполнен в привлекательном оранжевом цвете, что придаёт ему оригинальность и выделяет среди других устройств. Корпус из пластика и стекла обеспечивает лёгкость и прочность, а класс защиты IP52 гарантирует защиту от пыли и капель воды. Смартфон оснащён большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, что обеспечивает качественное отображение контента и отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает работу с устройством более плавной и комфортной. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц, который обеспечивает быструю и стабильную работу всех приложений и игр. Смартфон работает на операционной системе Android, что открывает доступ к миллионам приложений в Google Play. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает установку карт памяти для увеличения объёма хранения. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП, которая позволит делать качественные фотографии и проводить видео-звонки. Смартфон Xiaomi — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по доступной цене, сочетающее в себе современные технологии и яркий дизайн.
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