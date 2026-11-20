Sonic Юность - Live In Moscow (4640408791207) Виниловая Пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sonic Youth (Sonic Юность)
Альбом (сингл)
Live In Moscow
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб.
В наличии
Код товара: 755114
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Feelee
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Feelee Records
Barcode
4640408791207
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sonic Youth (Sonic Юность)
Альбом (сингл)
Live In Moscow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
White Kross; Candle; Kissability; Silver Rocket; Eric's Trip; The Sprawl; 'Cross the Breeze; Teen Age Riot; Hey Joni; The Wonder; Hyperstation; Eliminator Jr.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonic Юность - Live In Moscow (4640408791207) Виниловая Пластинка
Концертный альбом Sonic Youth (Sonic Юность) Live In Moscow на виниле. Запись сделана 12–13 апреля 1989 года в московском концертном зале «Орлёнок». Среди композиций — White Kross, Candle, Kissability, Silver Rocket, Eric’s Trip, The Sprawl, ’Cross The Breeze, Teen Age Riot, Hey Joni, The Wonder, Hyperstation и Eliminator Jr.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитKenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая плас...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитJackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) винилова...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитBud Shank - Barefoot Adventure (OST) (Analogue) (0856276002626) ...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитPhilip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) винилов...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитAco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audio...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитRachael Yamagata - Heartache Moon (Analogue) (8803581146912) вин...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитPeter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) вин...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитThe Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитJerome Sabbagh - Heart (Audiophile Edition) (0198168143629) вини...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитLori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (417...
Бренд
Feelee
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Feelee Records
Barcode
4640408791207
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sonic Youth (Sonic Юность)
Альбом (сингл)
Live In Moscow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
White Kross; Candle; Kissability; Silver Rocket; Eric's Trip; The Sprawl; 'Cross the Breeze; Teen Age Riot; Hey Joni; The Wonder; Hyperstation; Eliminator Jr.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Концертный альбом Sonic Youth (Sonic Юность) Live In Moscow на виниле. Запись сделана 12–13 апреля 1989 года в московском концертном зале «Орлёнок». Среди композиций — White Kross, Candle, Kissability, Silver Rocket, Eric’s Trip, The Sprawl, ’Cross The Breeze, Teen Age Riot, Hey Joni, The Wonder, Hyperstation и Eliminator Jr.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sonic Юность - Live In Moscow (4640408791207) Виниловая Пластинка - стоимость товара 8020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sonic Юность - Live In Moscow (4640408791207) Виниловая Пластинка