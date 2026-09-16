Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lori Lieberman
Альбом (сингл)
Perfect Day
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 715782
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Характеристики
Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000200895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lori Lieberman
Альбом (сингл)
Perfect Day
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000200895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lori Lieberman
Альбом (сингл)
Perfect Day
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка