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Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка

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Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 1
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 2
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 3
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 4
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 5
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 6
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 7
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 8
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lori Lieberman
Альбом (сингл)
Perfect Day
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 1
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 2
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 3
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 4
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 5
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 6
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 7
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 8
  • Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000200895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lori Lieberman
Альбом (сингл)
Perfect Day
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000200895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lori Lieberman
Альбом (сингл)
Perfect Day
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovesong, The Older I Get, Perfect Day (Feat. Fink), Baby Can I Hold You, Burden And Gift (Feat. Alon Lotringer), Secret Heart, Cup Of Girl, Big Louise


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lori Lieberman - Perfect Day (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200895) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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