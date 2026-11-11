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Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767)

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Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 1
Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 2
Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 3
Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Ida Haendel
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concerto
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 1
  • Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 2
  • Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 3
  • Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
В наличии
Код товара: 755029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767)
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300903767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Ida Haendel
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace, Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767)

Особенно поучительно после великолепных студийных записей концертов Мендельсона услышать захватывающую запись живого концерта, сделанную в Штутгарте несколько лет спустя с главным дирижером Королевского симфонического оркестра Хансом Мюллером-Краем (1959), и оценить, какой феноменальной скрипачкой была Йоханна Марци, без всякой мысли о позерстве или претенциозности, всегда аутентичная, полная выразительности и с изысканным, утонченным вкусом. — из аннотаций Кристофа Шлюрена. «Молодая Ида Гендель была технически в превосходной форме в Штутгарте в 1953-55 годах, когда она транслировала Концерт Мендельсона под управлением Ханса Мюллера-Края, ее исполнение, как всегда, отличалось мягким тембром, пламенностью… всегда оставаясь неповторимой». — Журнал Gramophone

Отзывы о товаре Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767)




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300903767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy, Ida Haendel
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace, Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Особенно поучительно после великолепных студийных записей концертов Мендельсона услышать захватывающую запись живого концерта, сделанную в Штутгарте несколько лет спустя с главным дирижером Королевского симфонического оркестра Хансом Мюллером-Краем (1959), и оценить, какой феноменальной скрипачкой была Йоханна Марци, без всякой мысли о позерстве или претенциозности, всегда аутентичная, полная выразительности и с изысканным, утонченным вкусом. — из аннотаций Кристофа Шлюрена. «Молодая Ида Гендель была технически в превосходной форме в Штутгарте в 1953-55 годах, когда она транслировала Концерт Мендельсона под управлением Ханса Мюллера-Края, ее исполнение, как всегда, отличалось мягким тембром, пламенностью… всегда оставаясь неповторимой». — Журнал Gramophone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johanna Martzy, Ida Haendel - Mendelssohn: Violin Concerto (Analogue) (8809300903767) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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