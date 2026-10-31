Мышь беспроводная Logitech M275 [910-004427] синий
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 754239
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M275 [910-004427] синий
Мышь беспроводная Logitech M275 [910-004427] синий
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь Logitech B170 Black USB
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG12S белый
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG12S Panda белый/черный
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитИгровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь Acer OMR503 светло-серый (ZL.MCE11.01C)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь Defender Glory GM-514 white (52513)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Logitech M190 красный/черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь Logitech M186 черный/серый (910-004131)
Мышь беспроводная Logitech M275 [910-004427] синий
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь беспроводная Logitech M275 [910-004427] синий - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M275 [910-004427] синий