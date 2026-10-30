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Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
В наличии
Код товара: 753858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
1.66

Описание товара Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный

Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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