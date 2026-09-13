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Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400

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Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 1
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 2
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 3
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 4
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 5
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 6
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 7
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 8
Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 1
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 2
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 3
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 4
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 5
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 6
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 7
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 8
  • Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714381
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400

Блок питания Accord — это надежное решение для питания вашего ПК, разработанное с учетом основных требований к современным системам. Обладая мощностью в 400 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу вашего компьютера, поддерживая основные компоненты в оптимальных режимах. Форм-фактор TFX делает его особенно подходящим для компактных корпусов, а наличие одного 80-мм вентилятора с активной системой охлаждения гарантирует эффективное отведение тепла и продлевает срок службы устройства. Блок питания Accord оснащен стандартными 20+4 pin разъемом для материнской платы и 4+4 pin разъемом для питания процессора, что обеспечивает его совместимость с большинством современных системных плат. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, этот блок питания подходит для обычных задач и домашнего использования, предлагая надежную работу без переплат за дополнительные функции энергосбережения. Три SATA-разъема позволяют подключать несколько накопителей, удовлетворяя потребности в хранении данных и поддерживая расширяемость вашей системы. Произведенный в Китае, этот блок питания от бренда Accord сочетает в себе доступность и достаточные характеристики для стандартных настольных ПК.



Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, TFX

Отзывы о товаре Блок питания Accord TFX 400W ACC-TFX400




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Accord — это надежное решение для питания вашего ПК, разработанное с учетом основных требований к современным системам. Обладая мощностью в 400 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу вашего компьютера, поддерживая основные компоненты в оптимальных режимах. Форм-фактор TFX делает его особенно подходящим для компактных корпусов, а наличие одного 80-мм вентилятора с активной системой охлаждения гарантирует эффективное отведение тепла и продлевает срок службы устройства. Блок питания Accord оснащен стандартными 20+4 pin разъемом для материнской платы и 4+4 pin разъемом для питания процессора, что обеспечивает его совместимость с большинством современных системных плат. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, этот блок питания подходит для обычных задач и домашнего использования, предлагая надежную работу без переплат за дополнительные функции энергосбережения. Три SATA-разъема позволяют подключать несколько накопителей, удовлетворяя потребности в хранении данных и поддерживая расширяемость вашей системы. Произведенный в Китае, этот блок питания от бренда Accord сочетает в себе доступность и достаточные характеристики для стандартных настольных ПК.


Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, TFX
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Отзывы


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