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Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
В наличии
Код товара: 753770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2)
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Вес, кг.
1.45

Описание товара Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2)

Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2)

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2)




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Описание
Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания KingPrice KPPSU500, 500Вт, 120мм, немодульный, черный (KPPSU500V2) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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