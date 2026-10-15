February & Mars - February & Mars (0827170600560) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 752543
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
WAS
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара February & Mars - February & Mars (0827170600560) виниловая пластинка
February & Mars - February & Mars (0827170600560) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) винилов...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитAlice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитDavid Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитSupermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитToto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка
Бренд
WAS
February & Mars - February & Mars (0827170600560) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить February & Mars - February & Mars (0827170600560) виниловая пластинка - по цене 2760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре February & Mars - February & Mars (0827170600560) виниловая пластинка