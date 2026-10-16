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Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752196
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Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние, 752196

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Уценка
Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 1
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Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
  • Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 1
  • Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 2
  • Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 3
  • Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
4 240 руб.  4 370 руб. 
В наличии
Код товара: 752196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние
4 240 руб. -3%
4 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
30.4x20.9x16.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х19
Вес, кг.
2.3

Описание товара Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
30.4x20.9x16.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, тостер Причина уценки : повреждена коробка, потертости


Теги товара: на 2 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Тостер Bosch TAT2M124 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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