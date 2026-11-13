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Портативная колонка Harman Kardon HKLUNA2MITEU Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Harman Kardon HKLUNA2MITEU Green

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Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 1
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 2
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 3
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 4
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 5
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 6
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 7
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 8
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 9
Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
зеленый
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 1
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 2
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 3
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 4
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 5
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 6
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 7
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 8
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 9
  • Портативная акустика Harman Kardon HKLUNA2MITEU зеленый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752037
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Характеристики

Бренд
Harman Kardon
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Особенности
управление со смартфона
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
216x84x81 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Портативная колонка Harman Kardon HKLUNA2MITEU Green

Harman Kardon Luna 2 - портативная Bluetooth-колонка с Bluetooth 5.4 и встроенным аккумулятором, рассчитанным на воспроизведение музыки до 12 часов. Акустическая система состоит из НЧ-динамика 62 ? 82 мм и ВЧ-динамика 20 мм с общей номинальной мощностью 40 Вт RMS и частотным диапазоном 58 Гц – 20 кГц. Корпус выполнен с применением алюминия и переработанного пластика, а конструкция рассчитана на переносное использование. Колонка имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и оснащена фоновой декоративной подсветкой с шестью световыми темами. Для подключения используется Bluetooth, зарядка выполняется через USB Type-C. Поддерживается Auracast для беспроводного объединения совместимых колонок, а две Luna 2 можно объединить через AirTouch в стереопару. Настройка звука, эквалайзера и подсветки доступна в приложении Harman Kardon One. Luna 2 использует технологию AI Sound Boost, которая автоматически анализирует воспроизводимый сигнал и корректирует его в реальном времени. Модель предназначена для беспроводного воспроизведения музыки и сочетает портативную конструкцию, защиту IP67, регулируемую подсветку и возможность объединения нескольких совместимых колонок.

Отзывы о товаре Портативная колонка Harman Kardon HKLUNA2MITEU Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Harman Kardon
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Особенности
управление со смартфона
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
216x84x81 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Harman Kardon Luna 2 - портативная Bluetooth-колонка с Bluetooth 5.4 и встроенным аккумулятором, рассчитанным на воспроизведение музыки до 12 часов. Акустическая система состоит из НЧ-динамика 62 ? 82 мм и ВЧ-динамика 20 мм с общей номинальной мощностью 40 Вт RMS и частотным диапазоном 58 Гц – 20 кГц. Корпус выполнен с применением алюминия и переработанного пластика, а конструкция рассчитана на переносное использование. Колонка имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и оснащена фоновой декоративной подсветкой с шестью световыми темами. Для подключения используется Bluetooth, зарядка выполняется через USB Type-C. Поддерживается Auracast для беспроводного объединения совместимых колонок, а две Luna 2 можно объединить через AirTouch в стереопару. Настройка звука, эквалайзера и подсветки доступна в приложении Harman Kardon One. Luna 2 использует технологию AI Sound Boost, которая автоматически анализирует воспроизводимый сигнал и корректирует его в реальном времени. Модель предназначена для беспроводного воспроизведения музыки и сочетает портативную конструкцию, защиту IP67, регулируемую подсветку и возможность объединения нескольких совместимых колонок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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