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Наушники Realme Buds Air 8 Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Realme Buds Air 8 Gold

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Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 1
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 2
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 3
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 4
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 5
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 6
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 7
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 8
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 9
Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 1
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 2
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 3
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 4
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 5
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 6
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 7
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 8
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 9
  • Наушники Realme RMA2503 (Buds Air 8) Золотой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752016
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
золотой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
58
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Gold

Беспроводные внутриканальные наушники TWS с микрофоном, поддержкой Bluetooth 5.4 и аудиокодеками SBC, AAC, LHDC. Максимальное время работы от одного заряда составляет до 14 часов, а с зарядным кейсом - до 58 часов. Наушники защищены по стандарту IP55, обеспечивая устойчивость к пыли и влаге. Модель выделяется длительным временем автономной работы и наличием активного шумоподавления, а также поддержкой режима прозрачности. Сенсорное управление позволяет быстро переключаться между режимами и активировать голосового помощника. Легкая конструкция и силиконовые амбушюры обеспечивают комфортную посадку внутри уха. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, а светодиодная индикация помогает отслеживать уровень заряда. Управление и дополнительные функции доступны через фирменное приложение Realme Link. Модель отличается поддержкой современного Bluetooth 5.4 и аудиокодека LHDC для высококачественной передачи звука. Три микрофона на каждый наушник обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков и взаимодействия с ассистентом.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 8 Gold




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники, 2 пары сменных амбушюр, документация, зарядный кейс
Цвет
золотой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
14
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
58
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные внутриканальные наушники TWS с микрофоном, поддержкой Bluetooth 5.4 и аудиокодеками SBC, AAC, LHDC. Максимальное время работы от одного заряда составляет до 14 часов, а с зарядным кейсом - до 58 часов. Наушники защищены по стандарту IP55, обеспечивая устойчивость к пыли и влаге. Модель выделяется длительным временем автономной работы и наличием активного шумоподавления, а также поддержкой режима прозрачности. Сенсорное управление позволяет быстро переключаться между режимами и активировать голосового помощника. Легкая конструкция и силиконовые амбушюры обеспечивают комфортную посадку внутри уха. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, а светодиодная индикация помогает отслеживать уровень заряда. Управление и дополнительные функции доступны через фирменное приложение Realme Link. Модель отличается поддержкой современного Bluetooth 5.4 и аудиокодека LHDC для высококачественной передачи звука. Три микрофона на каждый наушник обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков и взаимодействия с ассистентом.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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