Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb (SM-S741BZVCCAU), фиолетовый** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот стильный и мощный смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Потрясающий дисплей:** 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** мощный процессор Samsung Exynos 2500 гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP68 обеспечивают надёжную защиту вашего устройства. * **Универсальность подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11ax для комфортного общения и доступа в интернет. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. **Дополнительные преимущества:** * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный корпус из стекла в элегантном фиолетовом цвете; * моноблочная конструкция. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года — выберите Samsung Galaxy S26 FE!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Black CAU
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Light Green CAU
-
В наличииЦена 66 900 руб.16725 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 5109...
-
В наличииЦена 66 980 руб.16745 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue
-
В наличииЦена 74 170 руб.18543 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYE73HN/A) Black
-
В наличииЦена 74 170 руб.18543 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine
-
В наличииЦена 74 170 руб.18543 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal
-
В наличииЦена 74 450 руб.18613 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BZVCCAU) Violet
-
В наличииЦена 74 760 руб.18690 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN...
-
В наличииЦена 75 230 руб.18808 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Black CAU
-
В наличииЦена 75 230 руб.18808 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Light Green CAU
-
В наличииЦена 75 230 руб.18808 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512GB Violet CAU
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU