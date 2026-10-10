Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55B6RLA.ARU
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750742
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка (опция), ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
10
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
25.5
Описание товара Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55B6RLA.ARU
Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55B6RLA.ARU
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка (опция), ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
10
Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55B6RLA.ARU
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Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55B6RLA.ARU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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