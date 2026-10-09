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Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND

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Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43&quot;, 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 080 руб. 
Начислим 1522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
95 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Год выпуска
2021
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109.2
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, DVI, DisplayPort, RJ-45, RS-232, аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.64х0.14
Вес, кг.
9.85

Описание товара Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND

Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.

Отзывы о товаре Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Год выпуска
2021
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109.2
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, DVI, DisplayPort, RJ-45, RS-232, аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
51
Страна производитель
Китай
Описание
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммерческий телевизор Philips 43BFL2214/12 43", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND - стоимость товара 95080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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