Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black уцененный, 750605
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%26 340 руб. 30 990 руб.
В наличии
Код товара: 750605
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26 340 руб. -15%
30 990 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
защитная пленка, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
800
Описание товара Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black уцененный
Причина уценки: Произведена прошивка и обновление ПО Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, эл.книга, кабель, симключ, документация
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Бренд
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
защитная пленка, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Развернуть
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Причина уценки: Произведена прошивка и обновление ПО Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, эл.книга, кабель, симключ, документация
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black уцененный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 26340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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