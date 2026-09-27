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Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка

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Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка - фото 1
Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Корабль
Альбом (сингл)
Корабль
Жанр
Фолк-рок, Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка - фото 1
  • Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка - фото 2
  • Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610093804179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Корабль
Альбом (сингл)
Корабль
Жанр
Фолк-рок, Шансон
Трек-лист
Ночная Палатка, Мясное И Остальное, Самые Удалённые, Золотой Дракон, Пушкин, Мёртвый Сезон, Онли Юля, Привидения Любви, Wildman, Столица, Соси Банан, Подводная Лодка, Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка

"Корабль" - одноименный студийный альбом 2021 года коллектива Корабль.

Ограниченный тираж (100 копий).

Корабль - арт-квинтет, созданный в 1995-1996 годах единомышленниками из московской художественной среды. Смело экспериментирующий на различных творческих плоскостях, коллектив часто становится участником заметных событий в неформальных сферах культурной жизни столицы. Выпустили три студийных альбома: "Цепи любви" (2000), "Чёрные гитары" (2002) и "Чёрное утро" (2003). В создании текстов, музыки, исполнении инструментальных и вокальных партий участвует каждый из участников коллектива. Пропагандируют искренность, любовь и дружбу. Большие романтики. Стиль группы сложно обозначить одним понятием, скорее, это адская смесь из пост-панка, хулиганских дворовых песен, стиля "диско", в.и.а., брит-попа и т.д. Согласно концепции, каждая композиция должна являться если не хитом, то уж точно шлягером. Стоит также заметить, что среди пяти основных членов группы "Корабль" - только один профессиональный музыкант, остальные по своей основной специальности - художники, архитекторы и дизайнеры. Илья Вознесенский (гитара, вокал), Николай Каменев (труба, вокал), Николай Пророков (басс, вокал), Александр Ширнин (гитара, вокал), Иван Языков (барабаны, вокал).

Треклист

  1. Ночная Палатка
  2. Мясное И Остальное
  3. Самые Удалённые
  4. Золотой Дракон
  5. Пушкин
  6. Мёртвый Сезон
  7. Онли Юля
  8. Привидения Любви
  9. Wildman
  10. Столица
  11. Соси Банан
  12. Подводная Лодка
  13. Tomorrow

Отзывы о товаре Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610093804179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Корабль
Альбом (сингл)
Корабль
Жанр
Фолк-рок, Шансон
Трек-лист
Ночная Палатка, Мясное И Остальное, Самые Удалённые, Золотой Дракон, Пушкин, Мёртвый Сезон, Онли Юля, Привидения Любви, Wildman, Столица, Соси Банан, Подводная Лодка, Tomorrow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"Корабль" - одноименный студийный альбом 2021 года коллектива Корабль.

Ограниченный тираж (100 копий).

Корабль - арт-квинтет, созданный в 1995-1996 годах единомышленниками из московской художественной среды. Смело экспериментирующий на различных творческих плоскостях, коллектив часто становится участником заметных событий в неформальных сферах культурной жизни столицы. Выпустили три студийных альбома: "Цепи любви" (2000), "Чёрные гитары" (2002) и "Чёрное утро" (2003). В создании текстов, музыки, исполнении инструментальных и вокальных партий участвует каждый из участников коллектива. Пропагандируют искренность, любовь и дружбу. Большие романтики. Стиль группы сложно обозначить одним понятием, скорее, это адская смесь из пост-панка, хулиганских дворовых песен, стиля "диско", в.и.а., брит-попа и т.д. Согласно концепции, каждая композиция должна являться если не хитом, то уж точно шлягером. Стоит также заметить, что среди пяти основных членов группы "Корабль" - только один профессиональный музыкант, остальные по своей основной специальности - художники, архитекторы и дизайнеры. Илья Вознесенский (гитара, вокал), Николай Каменев (труба, вокал), Николай Пророков (басс, вокал), Александр Ширнин (гитара, вокал), Иван Языков (барабаны, вокал).

Треклист

  1. Ночная Палатка
  2. Мясное И Остальное
  3. Самые Удалённые
  4. Золотой Дракон
  5. Пушкин
  6. Мёртвый Сезон
  7. Онли Юля
  8. Привидения Любви
  9. Wildman
  10. Столица
  11. Соси Банан
  12. Подводная Лодка
  13. Tomorrow
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Отзывы


Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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