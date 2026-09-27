Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка
"Корабль" - одноименный студийный альбом 2021 года коллектива Корабль.
Ограниченный тираж (100 копий).
Корабль - арт-квинтет, созданный в 1995-1996 годах единомышленниками из московской художественной среды. Смело экспериментирующий на различных творческих плоскостях, коллектив часто становится участником заметных событий в неформальных сферах культурной жизни столицы. Выпустили три студийных альбома: "Цепи любви" (2000), "Чёрные гитары" (2002) и "Чёрное утро" (2003). В создании текстов, музыки, исполнении инструментальных и вокальных партий участвует каждый из участников коллектива. Пропагандируют искренность, любовь и дружбу. Большие романтики. Стиль группы сложно обозначить одним понятием, скорее, это адская смесь из пост-панка, хулиганских дворовых песен, стиля "диско", в.и.а., брит-попа и т.д. Согласно концепции, каждая композиция должна являться если не хитом, то уж точно шлягером. Стоит также заметить, что среди пяти основных членов группы "Корабль" - только один профессиональный музыкант, остальные по своей основной специальности - художники, архитекторы и дизайнеры. Илья Вознесенский (гитара, вокал), Николай Каменев (труба, вокал), Николай Пророков (басс, вокал), Александр Ширнин (гитара, вокал), Иван Языков (барабаны, вокал).
Треклист
- Ночная Палатка
- Мясное И Остальное
- Самые Удалённые
- Золотой Дракон
- Пушкин
- Мёртвый Сезон
- Онли Юля
- Привидения Любви
- Wildman
- Столица
- Соси Банан
- Подводная Лодка
- Tomorrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Корабль" - одноименный студийный альбом 2021 года коллектива Корабль.
Ограниченный тираж (100 копий).
Корабль - арт-квинтет, созданный в 1995-1996 годах единомышленниками из московской художественной среды. Смело экспериментирующий на различных творческих плоскостях, коллектив часто становится участником заметных событий в неформальных сферах культурной жизни столицы. Выпустили три студийных альбома: "Цепи любви" (2000), "Чёрные гитары" (2002) и "Чёрное утро" (2003). В создании текстов, музыки, исполнении инструментальных и вокальных партий участвует каждый из участников коллектива. Пропагандируют искренность, любовь и дружбу. Большие романтики. Стиль группы сложно обозначить одним понятием, скорее, это адская смесь из пост-панка, хулиганских дворовых песен, стиля "диско", в.и.а., брит-попа и т.д. Согласно концепции, каждая композиция должна являться если не хитом, то уж точно шлягером. Стоит также заметить, что среди пяти основных членов группы "Корабль" - только один профессиональный музыкант, остальные по своей основной специальности - художники, архитекторы и дизайнеры. Илья Вознесенский (гитара, вокал), Николай Каменев (труба, вокал), Николай Пророков (басс, вокал), Александр Ширнин (гитара, вокал), Иван Языков (барабаны, вокал).
Треклист
- Ночная Палатка
- Мясное И Остальное
- Самые Удалённые
- Золотой Дракон
- Пушкин
- Мёртвый Сезон
- Онли Юля
- Привидения Любви
- Wildman
- Столица
- Соси Банан
- Подводная Лодка
- Tomorrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Корабль - Корабль (4610093804179) виниловая пластинка