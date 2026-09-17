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Тепловентилятор ENGY EN-501 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор ENGY EN-501

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Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 1
Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 2
Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 3
Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 4
Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 5
Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 1
  • Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 2
  • Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 3
  • Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 4
  • Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 5
  • Тепловентилятор ENGY EN-501 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
В наличии
Код товара: 750313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор ENGY EN-501
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Тепловентилятор ENGY EN-501

? Тепловентилятор Engy EN-501 - это удобное и эффективное устройство для обогрева помещения. ? С его мощностью 2 000 Вт он быстро и равномерно нагревает воздух, создавая комфортную температуру в помещении. ? Благодаря дополнительному функционалу обдува без нагрева, этот тепловентилятор может использоваться как в холодное, так и в теплое время года. ? Механическое управление делает его простым в использовании, а регулировка уровня мощности позволяет выбрать оптимальный режим работы - 1000 или 2000 Вт. ? Наличие термостата и спирального нагревательного элемента делают его безопасным и надежным выбором для обогрева вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Тепловентилятор ENGY EN-501




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
? Тепловентилятор Engy EN-501 - это удобное и эффективное устройство для обогрева помещения. ? С его мощностью 2 000 Вт он быстро и равномерно нагревает воздух, создавая комфортную температуру в помещении. ? Благодаря дополнительному функционалу обдува без нагрева, этот тепловентилятор может использоваться как в холодное, так и в теплое время года. ? Механическое управление делает его простым в использовании, а регулировка уровня мощности позволяет выбрать оптимальный режим работы - 1000 или 2000 Вт. ? Наличие термостата и спирального нагревательного элемента делают его безопасным и надежным выбором для обогрева вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор ENGY EN-501 - купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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