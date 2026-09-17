Тепловентилятор ENGY EN-501
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Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 750313
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Тепловентилятор ENGY EN-501
? Тепловентилятор Engy EN-501 - это удобное и эффективное устройство для обогрева помещения. ? С его мощностью 2 000 Вт он быстро и равномерно нагревает воздух, создавая комфортную температуру в помещении. ? Благодаря дополнительному функционалу обдува без нагрева, этот тепловентилятор может использоваться как в холодное, так и в теплое время года. ? Механическое управление делает его простым в использовании, а регулировка уровня мощности позволяет выбрать оптимальный режим работы - 1000 или 2000 Вт. ? Наличие термостата и спирального нагревательного элемента делают его безопасным и надежным выбором для обогрева вашего дома или офиса.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
? Тепловентилятор Engy EN-501 - это удобное и эффективное устройство для обогрева помещения. ? С его мощностью 2 000 Вт он быстро и равномерно нагревает воздух, создавая комфортную температуру в помещении. ? Благодаря дополнительному функционалу обдува без нагрева, этот тепловентилятор может использоваться как в холодное, так и в теплое время года. ? Механическое управление делает его простым в использовании, а регулировка уровня мощности позволяет выбрать оптимальный режим работы - 1000 или 2000 Вт. ? Наличие термостата и спирального нагревательного элемента делают его безопасным и надежным выбором для обогрева вашего дома или офиса.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Тепловентилятор ENGY EN-501 - купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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