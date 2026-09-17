Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749153
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
380
Габариты в сложенном состоянии, мм
1575x445x160
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
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Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
380
Габариты в сложенном состоянии, мм
1575x445x160
Страна производитель
Россия
Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия
Стремянка 4 ступени СИБРТЕХ 97944, компактные, стальная Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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