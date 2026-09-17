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Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием

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Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 1
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 2
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 3
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 4
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 5
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 6
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 7
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 8
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 9
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 10
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 11
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 12
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 13
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 14
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 15
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 16
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 17
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 18
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 1
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 2
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 3
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 4
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 5
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 6
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 7
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 8
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 9
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 10
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 11
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 12
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 13
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 14
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 15
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 16
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 17
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 18
  • Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748102
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина нижней ступени, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.47х0.05
Вес, кг.
4.95

Описание товара Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием

Стальная стремянка Сибртех 97727 с 3 широкими ступенями размером 20 x 30 см, с полимерным покрытием, позволяет выполнять различные работы на высоте, превышающей человеческий рост. С ее помощью можно достать нужный предмет с полки, покрасить стену, поменять лампочку, вытереть пыль на шкафу и т.д. Верхняя ступень находится на высоте 70 см от опорной поверхности, рабочая высота составляет 270 см (при среднем росте пользователя 170 см). Дуга безопасности и широкие ступени с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивое положение пользователя. Стремянку следует размещать на ровной поверхности и использовать для работы только с ручным инструментом.

Преимущества

  • Прочная конструкция — стремянка изготовлена из стального профиля и снабжена надежным механизмом раскладывания, поэтому выдерживает нагрузку до 150 кг.
  • Защита от разрушения — стальной профиль покрыт антикоррозийной краской.
  • Защита напольного покрытия — благодаря пластиковым накладкам ножки не царапают опорную поверхность.
  • Малый вес 4,83 кг — стремянку можно легко переместить в нужное место.
  • Удобное хранение — за счет толщины в сложенном виде 4,5 см стремянка не занимает много места.

Отзывы о товаре Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина нижней ступени, мм
275
Страна производитель
Китай
Описание

Стальная стремянка Сибртех 97727 с 3 широкими ступенями размером 20 x 30 см, с полимерным покрытием, позволяет выполнять различные работы на высоте, превышающей человеческий рост. С ее помощью можно достать нужный предмет с полки, покрасить стену, поменять лампочку, вытереть пыль на шкафу и т.д. Верхняя ступень находится на высоте 70 см от опорной поверхности, рабочая высота составляет 270 см (при среднем росте пользователя 170 см). Дуга безопасности и широкие ступени с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивое положение пользователя. Стремянку следует размещать на ровной поверхности и использовать для работы только с ручным инструментом.

Преимущества

  • Прочная конструкция — стремянка изготовлена из стального профиля и снабжена надежным механизмом раскладывания, поэтому выдерживает нагрузку до 150 кг.
  • Защита от разрушения — стальной профиль покрыт антикоррозийной краской.
  • Защита напольного покрытия — благодаря пластиковым накладкам ножки не царапают опорную поверхность.
  • Малый вес 4,83 кг — стремянку можно легко переместить в нужное место.
  • Удобное хранение — за счет толщины в сложенном виде 4,5 см стремянка не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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