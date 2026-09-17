Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием
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Характеристики
Описание товара Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием
Стальная стремянка Сибртех 97727 с 3 широкими ступенями размером 20 x 30 см, с полимерным покрытием, позволяет выполнять различные работы на высоте, превышающей человеческий рост. С ее помощью можно достать нужный предмет с полки, покрасить стену, поменять лампочку, вытереть пыль на шкафу и т.д. Верхняя ступень находится на высоте 70 см от опорной поверхности, рабочая высота составляет 270 см (при среднем росте пользователя 170 см). Дуга безопасности и широкие ступени с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивое положение пользователя. Стремянку следует размещать на ровной поверхности и использовать для работы только с ручным инструментом.
Преимущества
- Прочная конструкция — стремянка изготовлена из стального профиля и снабжена надежным механизмом раскладывания, поэтому выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Защита от разрушения — стальной профиль покрыт антикоррозийной краской.
- Защита напольного покрытия — благодаря пластиковым накладкам ножки не царапают опорную поверхность.
- Малый вес 4,83 кг — стремянку можно легко переместить в нужное место.
- Удобное хранение — за счет толщины в сложенном виде 4,5 см стремянка не занимает много места.
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Стальная стремянка Сибртех 97727 с 3 широкими ступенями размером 20 x 30 см, с полимерным покрытием, позволяет выполнять различные работы на высоте, превышающей человеческий рост. С ее помощью можно достать нужный предмет с полки, покрасить стену, поменять лампочку, вытереть пыль на шкафу и т.д. Верхняя ступень находится на высоте 70 см от опорной поверхности, рабочая высота составляет 270 см (при среднем росте пользователя 170 см). Дуга безопасности и широкие ступени с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивое положение пользователя. Стремянку следует размещать на ровной поверхности и использовать для работы только с ручным инструментом.
Преимущества
- Прочная конструкция — стремянка изготовлена из стального профиля и снабжена надежным механизмом раскладывания, поэтому выдерживает нагрузку до 150 кг.
- Защита от разрушения — стальной профиль покрыт антикоррозийной краской.
- Защита напольного покрытия — благодаря пластиковым накладкам ножки не царапают опорную поверхность.
- Малый вес 4,83 кг — стремянку можно легко переместить в нужное место.
- Удобное хранение — за счет толщины в сложенном виде 4,5 см стремянка не занимает много места.
Отзывы о товаре Стремянка стальная СИБРТЕХ 97727, 3 широкие ступени 20х30 см с полимерным покрытием