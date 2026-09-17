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Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия

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Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 1
Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 2
Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 3
Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 4
Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 5
Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
3.3
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 1
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 2
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 3
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 4
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 5
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
3.3
Максимальная высота, м
3.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
2811x333x55
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия

Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия

Отзывы о товаре Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
3.3
Максимальная высота, м
3.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
2811x333x55
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Страна производитель
Россия
Описание
Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница приставная СИБРТЕХ 97830, 10 ступеней, Россия – стоимость товара 3280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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