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Вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro (VRV63F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro (VRV63F)

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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 1
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 2
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 3
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 4
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 5
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 6
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 7
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 8
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 9
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 10
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 11
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 12
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 13
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 14
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 15
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 16
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 17
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 18
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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 20
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый, черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Время работы от аккумулятора, мин
90
Длина сетевого шнура
1.8
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 1
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 2
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 3
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 4
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 5
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 6
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 7
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 8
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 9
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 10
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 11
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 12
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 13
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 14
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 15
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 16
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 17
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 18
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 19
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 20
  • Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 AquaCycle Pro - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749009
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
серый, черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х46х35
Вес, кг.
15

Описание товара Вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro (VRV63F)

Dreame Z20 оснащен автоматизированной системой определения размера частиц, позволяющей интеллектуально регулировать мощность всасывания для обеспечения эффективной и адаптируемой очистки. В автоматическом режиме встроенные инфракрасные датчики могут распознавать частицы размером до 10 микрометров и автоматически регулировать мощность всасывания в зависимости от размера. Мгновенная адаптация результатов очистки к этим мельчайшим частицам отображается на жидкокристаллическом экране, что позволяет лучше понять показатели во время работы пылесоса. Он поддерживает баланс между мощностью всасывания, эффективностью работы аккумулятора и временем использования, обеспечивая эффективную и всестороннюю уборку. Высокоскоростной мотор и оптимизированный воздушный тракт помогают беспроводному пылесосу Xiaomi Dreame Z20 развивать силу всасывание до 250 аВт. Такая мощность позволяет удалять даже мельчайшие частицы пыли с любых поверхностей. Несколько уровней фильтрации в беспроводном пылесосе Xiaomi Dreame Z20 обеспечивают возвращение в помещение чистого и безопасного воздуха. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергии, а также для семей с маленькими детьми. Интегрированные в воздушные каналы ИК-датчики быстро и точно распознают размер и количество всасываемых частиц. Это позволяет беспроводному пылесосу Xiaomi Dreame Z20 регулировать мощность в соответствии с уровнем загрязнения, обеспечивая эффективную очистку. Разнообразные насадки беспроводного пылесоса Xiaomi Dreame Z20 помогут вам навести порядок на любых поверхностях, обеспечивая эффективную уборку как твердых полов, так и ковров, а также мебели и труднодоступных мест. Комплектация: Dreame Z20, Мягкая щетка, Гибкий шланг, Кисточка для пыли, Щелевая насадка, База для зарядки, Универсальная щетка, Насадка для мебели, Гибкий переходник, Удлинитель.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro (VRV63F)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
серый, черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
610
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame Z20 оснащен автоматизированной системой определения размера частиц, позволяющей интеллектуально регулировать мощность всасывания для обеспечения эффективной и адаптируемой очистки. В автоматическом режиме встроенные инфракрасные датчики могут распознавать частицы размером до 10 микрометров и автоматически регулировать мощность всасывания в зависимости от размера. Мгновенная адаптация результатов очистки к этим мельчайшим частицам отображается на жидкокристаллическом экране, что позволяет лучше понять показатели во время работы пылесоса. Он поддерживает баланс между мощностью всасывания, эффективностью работы аккумулятора и временем использования, обеспечивая эффективную и всестороннюю уборку. Высокоскоростной мотор и оптимизированный воздушный тракт помогают беспроводному пылесосу Xiaomi Dreame Z20 развивать силу всасывание до 250 аВт. Такая мощность позволяет удалять даже мельчайшие частицы пыли с любых поверхностей. Несколько уровней фильтрации в беспроводном пылесосе Xiaomi Dreame Z20 обеспечивают возвращение в помещение чистого и безопасного воздуха. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергии, а также для семей с маленькими детьми. Интегрированные в воздушные каналы ИК-датчики быстро и точно распознают размер и количество всасываемых частиц. Это позволяет беспроводному пылесосу Xiaomi Dreame Z20 регулировать мощность в соответствии с уровнем загрязнения, обеспечивая эффективную очистку. Разнообразные насадки беспроводного пылесоса Xiaomi Dreame Z20 помогут вам навести порядок на любых поверхностях, обеспечивая эффективную уборку как твердых полов, так и ковров, а также мебели и труднодоступных мест. Комплектация: Dreame Z20, Мягкая щетка, Гибкий шланг, Кисточка для пыли, Щелевая насадка, База для зарядки, Универсальная щетка, Насадка для мебели, Гибкий переходник, Удлинитель.
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Отзывы


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