Вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro (VRV63F)
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Dreame Z40 AquaCycle Pro (VRV63F)
Dreame Z20 оснащен автоматизированной системой определения размера частиц, позволяющей интеллектуально регулировать мощность всасывания для обеспечения эффективной и адаптируемой очистки. В автоматическом режиме встроенные инфракрасные датчики могут распознавать частицы размером до 10 микрометров и автоматически регулировать мощность всасывания в зависимости от размера. Мгновенная адаптация результатов очистки к этим мельчайшим частицам отображается на жидкокристаллическом экране, что позволяет лучше понять показатели во время работы пылесоса. Он поддерживает баланс между мощностью всасывания, эффективностью работы аккумулятора и временем использования, обеспечивая эффективную и всестороннюю уборку. Высокоскоростной мотор и оптимизированный воздушный тракт помогают беспроводному пылесосу Xiaomi Dreame Z20 развивать силу всасывание до 250 аВт. Такая мощность позволяет удалять даже мельчайшие частицы пыли с любых поверхностей. Несколько уровней фильтрации в беспроводном пылесосе Xiaomi Dreame Z20 обеспечивают возвращение в помещение чистого и безопасного воздуха. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергии, а также для семей с маленькими детьми. Интегрированные в воздушные каналы ИК-датчики быстро и точно распознают размер и количество всасываемых частиц. Это позволяет беспроводному пылесосу Xiaomi Dreame Z20 регулировать мощность в соответствии с уровнем загрязнения, обеспечивая эффективную очистку. Разнообразные насадки беспроводного пылесоса Xiaomi Dreame Z20 помогут вам навести порядок на любых поверхностях, обеспечивая эффективную уборку как твердых полов, так и ковров, а также мебели и труднодоступных мест. Комплектация: Dreame Z20, Мягкая щетка, Гибкий шланг, Кисточка для пыли, Щелевая насадка, База для зарядки, Универсальная щетка, Насадка для мебели, Гибкий переходник, Удлинитель.
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