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Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim

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Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 1
Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 2
Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 3
Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 17 Air
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.5
Разрешение экрана
2736x1260
Процессор
Apple A19 Pro
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748955
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17 Air
Цвет
золотой
Материал корпуса
стекло, титан
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.5
Разрешение экрана
2736x1260
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Apple A19 Pro
Частота процессора, МГц
0
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
5

Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim

iPhone Air настолько тонкий и лёгкий , что практически исчезает в руке. Толщина корпуса — 5,6 мм, вес — всего 165 граммов. Это самый тонкий iPhone в истории — даже несмотря на большой, захватывающий 6,5-дюймовый дисплей и мощь процессора A19 Pro. Усовершенствованная система камер позволит вам делать потрясающие селфи, снимать невероятные портреты и пейзажи, а также снимать видео профессионального уровня. iPhone Air разработан для обеспечения профессиональной производительности в самом тонком iPhone из когда-либо существовавших. Благодаря сочетанию мощности процессора A19 Pro, передовые функции и ресурсоемкие игры, работают плавно и без усилий. Внутренняя конструкция iPhone Air была полностью переработана, чтобы максимально увеличить ёмкость аккумулятора. В общем, вы будете наслаждаться впечатляющим временем автономной работы в течение всего дня.

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 17 Air 512 Light Gold eSim




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17 Air
Цвет
золотой
Материал корпуса
стекло, титан
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.5
Разрешение экрана
2736x1260
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Apple A19 Pro
Частота процессора, МГц
0
Развернуть
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
iPhone Air настолько тонкий и лёгкий , что практически исчезает в руке. Толщина корпуса — 5,6 мм, вес — всего 165 граммов. Это самый тонкий iPhone в истории — даже несмотря на большой, захватывающий 6,5-дюймовый дисплей и мощь процессора A19 Pro. Усовершенствованная система камер позволит вам делать потрясающие селфи, снимать невероятные портреты и пейзажи, а также снимать видео профессионального уровня. iPhone Air разработан для обеспечения профессиональной производительности в самом тонком iPhone из когда-либо существовавших. Благодаря сочетанию мощности процессора A19 Pro, передовые функции и ресурсоемкие игры, работают плавно и без усилий. Внутренняя конструкция iPhone Air была полностью переработана, чтобы максимально увеличить ёмкость аккумулятора. В общем, вы будете наслаждаться впечатляющим временем автономной работы в течение всего дня.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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