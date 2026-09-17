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Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robyn
Альбом (сингл)
Sexistential
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) - фото 2
  • Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0889030046703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robyn
Альбом (сингл)
Sexistential
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Really Real, Dopamine, Blow My Mind, Sucker For Love, It Don't Mean A Thing, Talk To Me, Sexistential, Light Up, Into The Sun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) виниловая пластинка

«Sexistential» — это самый восторженный альбом, который когда-либо создавала Робин звучание одной из самых влиятельных артисток современной музыки, вернувшейся домой. После клубных медитаций альбома «Honey» 2018 года альбом включает девять глубоко игривых поп-песен, которые перекликаются с её трилогией «Body Talk» определившей целую эпоху. По её словам, альбом задуман так, чтобы «ощущаться как космический корабль, пролетающий сквозь атмосферу на очень высокой скорости и совершающий аварийную посадку». «Именно так я себя чувствовала, словно пережила множество приключений, слишком далеко уйдя в космос, а теперь снова сталкиваюсь с самой собой». Альбом Sexistential, созданный в основном в сотрудничестве с давним соавтором Класом Олундом отличается выразительностью и энергичностью, бросая вызов как эмоциональному, так и биологическому удовольствию, потребностям и нежности. Название альбома изначально было внутренней шуткой, прежде чем она поняла, что оно говорит всё, что она хотела сказать. «Исследование моей чувственной жизни — это то же самое чувство, что и создание хорошей песни», — объясняет она. «Это такая прекрасная, чувственная вибрация, которую так трудно поддерживать. Я чувствую, что цель моей жизни — оставаться возбужденной — это даже не обязательно должно быть связано с сексом, но это чувство чувственности и влечения к тому, что мне нравится, и не позволять ничему затмить это». В честь этой новости Робин выпустила два новых трека с альбома. Опираясь на успех получившего признание первого сингла « Dopamine », новые синглы « Talk To Me » и « Sexistential » еще раз подтверждают одно из самых ярких возвращений десятилетия. « Talk To Me » – спродюсированный Класом Олундом и Оскаром Холтером с участием Макса Мартина в качестве соавтора (их первое сотрудничество с момента выхода « Time Machine » в 2010 году) – это чистое, ничем не разбавленное веселье, словно Робин пытается написать песню в стиле Принса или Gap Band, но с ультрасовременным продюсированием. «Я написала ее во время пандемии, когда не было возможности быть физически активной», – говорит Робин. «Мне нравятся разговорчивые люди, это меня заводит». Новости об альбоме появились на фоне череды недавних публичных выступлений, включая выступление на новогоднем шоу CNN с Андерсоном Купером и Энди Коэном а также два аншлаговых концерта в бруклинском Paramount, которые вызвали огромный ажиотаж и предположения относительно новой музыки Робин. Будь то выступление с Дэвидом Бирном в честь пятидесятой годовщины Saturday Night Live потрясающие живые выступления с такими артистами, как Charli xcx и Грейси Абрамс сотрудничество с Yung Lean и Charli над версией песни Brat «360» или создание саундтрека к парижскому шоу Acne Studio в 2025 году, Робин продолжает формировать и влиять на популярную культуру поистине уникальными способами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0889030046703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robyn
Альбом (сингл)
Sexistential
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Really Real, Dopamine, Blow My Mind, Sucker For Love, It Don't Mean A Thing, Talk To Me, Sexistential, Light Up, Into The Sun
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Sexistential» — это самый восторженный альбом, который когда-либо создавала Робин звучание одной из самых влиятельных артисток современной музыки, вернувшейся домой. После клубных медитаций альбома «Honey» 2018 года альбом включает девять глубоко игривых поп-песен, которые перекликаются с её трилогией «Body Talk» определившей целую эпоху. По её словам, альбом задуман так, чтобы «ощущаться как космический корабль, пролетающий сквозь атмосферу на очень высокой скорости и совершающий аварийную посадку». «Именно так я себя чувствовала, словно пережила множество приключений, слишком далеко уйдя в космос, а теперь снова сталкиваюсь с самой собой». Альбом Sexistential, созданный в основном в сотрудничестве с давним соавтором Класом Олундом отличается выразительностью и энергичностью, бросая вызов как эмоциональному, так и биологическому удовольствию, потребностям и нежности. Название альбома изначально было внутренней шуткой, прежде чем она поняла, что оно говорит всё, что она хотела сказать. «Исследование моей чувственной жизни — это то же самое чувство, что и создание хорошей песни», — объясняет она. «Это такая прекрасная, чувственная вибрация, которую так трудно поддерживать. Я чувствую, что цель моей жизни — оставаться возбужденной — это даже не обязательно должно быть связано с сексом, но это чувство чувственности и влечения к тому, что мне нравится, и не позволять ничему затмить это». В честь этой новости Робин выпустила два новых трека с альбома. Опираясь на успех получившего признание первого сингла « Dopamine », новые синглы « Talk To Me » и « Sexistential » еще раз подтверждают одно из самых ярких возвращений десятилетия. « Talk To Me » – спродюсированный Класом Олундом и Оскаром Холтером с участием Макса Мартина в качестве соавтора (их первое сотрудничество с момента выхода « Time Machine » в 2010 году) – это чистое, ничем не разбавленное веселье, словно Робин пытается написать песню в стиле Принса или Gap Band, но с ультрасовременным продюсированием. «Я написала ее во время пандемии, когда не было возможности быть физически активной», – говорит Робин. «Мне нравятся разговорчивые люди, это меня заводит». Новости об альбоме появились на фоне череды недавних публичных выступлений, включая выступление на новогоднем шоу CNN с Андерсоном Купером и Энди Коэном а также два аншлаговых концерта в бруклинском Paramount, которые вызвали огромный ажиотаж и предположения относительно новой музыки Робин. Будь то выступление с Дэвидом Бирном в честь пятидесятой годовщины Saturday Night Live потрясающие живые выступления с такими артистами, как Charli xcx и Грейси Абрамс сотрудничество с Yung Lean и Charli над версией песни Brat «360» или создание саундтрека к парижскому шоу Acne Studio в 2025 году, Робин продолжает формировать и влиять на популярную культуру поистине уникальными способами.


Теги товара: Цветной винил
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Robyn - Sexistential (coloured) (0889030046703) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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