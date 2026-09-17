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5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) виниловая пластинка

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5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) - фото 1
5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) - фото 2
5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
5Sos5
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) - фото 1
  • 5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) - фото 2
  • 5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538788808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
5Sos5
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Complete Mess, Easy For You To Say, Bad Omens, Me Myself & I, Take My Hand, Blender, Older, Haze, You Don’t Go To Parties, Carousel, Caramel, Best Friends, Bleach, Red Line
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара 5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Complete Mess, Easy For You To Say, Bad Omens, Me Myself & I, Take My Hand, Blender, Older, Haze, You Don’t Go To Parties, Carousel, Caramel, Best Friends, Bleach, Red Line



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538788808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
5Sos5
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Complete Mess, Easy For You To Say, Bad Omens, Me Myself & I, Take My Hand, Blender, Older, Haze, You Don’t Go To Parties, Carousel, Caramel, Best Friends, Bleach, Red Line
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Complete Mess, Easy For You To Say, Bad Omens, Me Myself & I, Take My Hand, Blender, Older, Haze, You Don’t Go To Parties, Carousel, Caramel, Best Friends, Bleach, Red Line


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5 Seconds Of Summer - 5SOS5 (coloured) (4050538788808) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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