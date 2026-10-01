August Burns Red - Season Of Surrender (0888072768550) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
August Burns Red
Альбом (сингл)
Season Of Surrender
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748570
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072768550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
August Burns Red
Альбом (сингл)
Season Of Surrender
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Legions (Feat. Mike Hranica), The Nameless, Behemoth, Den of Thieves, Sonic Salvation (Feat. Jamie Hails), Cerebral Malfunction (Feat. Make Them Suffer), Tear of the Clouds, Whispers Like Splinters, S.O.S., New Horizons, Forged by Failure
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара August Burns Red - Season Of Surrender (0888072768550) виниловая пластинка
Американская металкор-группа August Burns Red анонсировала свой новый альбом «Season Of Surrender». Издание на виниле Эта пластинка станет одиннадцатым полноформатным релизом американской группы и, по их собственным заявлениям, является «самым тяжелым альбомом» из всех, что они когда-либо создавали. От технического мастерства «Behemoth» до безудержной агрессии «Legions» (в записи которой принял участие Майк Храника из The Devil Wears Prada), Season of Surrender показывает дальнейшее развитие звучания August Burns Red, оставаясь при этом верными своим корням как первопроходцы металкора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072768550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
August Burns Red
Альбом (сингл)
Season Of Surrender
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Legions (Feat. Mike Hranica), The Nameless, Behemoth, Den of Thieves, Sonic Salvation (Feat. Jamie Hails), Cerebral Malfunction (Feat. Make Them Suffer), Tear of the Clouds, Whispers Like Splinters, S.O.S., New Horizons, Forged by Failure
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Американская металкор-группа August Burns Red анонсировала свой новый альбом «Season Of Surrender». Издание на виниле Эта пластинка станет одиннадцатым полноформатным релизом американской группы и, по их собственным заявлениям, является «самым тяжелым альбомом» из всех, что они когда-либо создавали. От технического мастерства «Behemoth» до безудержной агрессии «Legions» (в записи которой принял участие Майк Храника из The Devil Wears Prada), Season of Surrender показывает дальнейшее развитие звучания August Burns Red, оставаясь при этом верными своим корням как первопроходцы металкора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
August Burns Red - Season Of Surrender (0888072768550) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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