Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Does The Beatles
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748566
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072760936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Does The Beatles
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Day Tripper (Alternative) - Otis Redding, HeDavid Porter, With A Little HeMy Friends - Steve Cropper, And I Love Her - Reggie Milner, Yesterday (Live) - Carla Thomas, Something - Isaac Hayes, Eleanor Rigby - Booker T. & The M.G.'s, Hey Jude - The Bar-Kays
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка
Начиная с середины 1960-х годов для соул-лейбла Stax Records было записано множество кавер-версий песен The Beatles. Этот сборник из 8 треков, впервые доступный на виниле, содержит вокальные и инструментальные записи, представляющие собой разнообразный срез проникновенных кавер-версий в исполнении легендарных артистов Stax Records, включая Отиса Реддинга, Айзека Хейса, Карлу Томас, Дэвида Портера и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитDream Theater - Live In NYC, 1993 (coloured) (0194399895313) вин...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитMichael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) винило...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитDavid Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитKorn - The Nothing (0016861740917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитVarious Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) винил...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в Сплит0602547875440, Cure, The, Faith виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитForeigner, Can't Slow Down (coloured) (4029759154075) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитCamel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072760936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Does The Beatles
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Day Tripper (Alternative) - Otis Redding, HeDavid Porter, With A Little HeMy Friends - Steve Cropper, And I Love Her - Reggie Milner, Yesterday (Live) - Carla Thomas, Something - Isaac Hayes, Eleanor Rigby - Booker T. & The M.G.'s, Hey Jude - The Bar-Kays
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Начиная с середины 1960-х годов для соул-лейбла Stax Records было записано множество кавер-версий песен The Beatles. Этот сборник из 8 треков, впервые доступный на виниле, содержит вокальные и инструментальные записи, представляющие собой разнообразный срез проникновенных кавер-версий в исполнении легендарных артистов Stax Records, включая Отиса Реддинга, Айзека Хейса, Карлу Томас, Дэвида Портера и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка